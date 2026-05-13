به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام داود حبیبی شامگاه چهارشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: در جنگ رمضان، آمریکا در تحقق اهداف خود از جمله تغییر حاکمیت ایران ناکام ماند و در نهایت شکست خورد.
وی افزود: امروز ساختار و انسجام حاکمیتی کشور بیش از گذشته تقویت و مستحکم شده است.
حجتالاسلام حبیبی تصریح کرد: چهره واقعی آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ملتهای آزاده جهان آشکار شده و ادعاهای ابرقدرتی آنان زیر سؤال رفته است.
وی ادامه داد: این درحالیست که اقدامات و مواضع رئیسجمهور آمریکا نیز با واکنشهای انتقادی و تمسخرآمیز در سطح جهانی مواجه شده است.
نماینده ولی فقیه در سپاه ناحیه اراک تاکید کرد: ایران سرزمین دلاوران و نامآورانی همچون رستمها و حاج قاسمهاست و امروز نیز هزاران نیروی جانبرکف برای دفاع از آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی در آمادگی کامل قرار دارند.
وی افزود: ملت ایران نباید تحت تأثیر جنگ روانی دشمن قرار گیرد و آمریکا در عرصههای مختلف با شکست مواجه شده و در صورت تکرار خطا، با پاسخ قاطع نیروهای مسلح ایران روبهرو خواهد شد.
حجتالاسلام حبیبی بیان کرد: دشمنان ایران با تمرکز بر فشارهای اقتصادی و جنگ شناختی بهدنبال ایجاد ناآرامی در ایران هستند اما ملت ایران در برابر این فشارها منسجمتر عمل کرده و بر آرمانهای خود پایبند مانده است.
وی گفت: پیروزی و سربلندی ملت بزرگ ایران در برابر جنگ تحمیلی و فشارهای ابرقدرتهای جهانی بهروشنی نمایان شده است.
