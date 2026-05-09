هشدار وزش باد شدید و رگبارهای پراکنده در استان ایلام

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی امروز استان اظهار کرد: افزایش سرعت باد از مهم‌ترین ویژگی‌های هوای امروز است و این وزش باد در برخی ساعات به‌صورت شدید خواهد بود.

وی افزود: شدت گرفتن باد می‌تواند برای سازه‌های سبک، سقف‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و حتی درختان به‌ویژه در مناطق مرزی و حاشیه شهرها خطرساز باشد؛ بنابراین شهروندان و فعالان اقتصادی لازم است نکات ایمنی را رعایت کرده و از قرار دادن اشیاء در معرض باد شدید خودداری کنند.

کارشناس هواشناسی استان ایلام با اشاره به احتمال کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق گفت: در نقاطی از استان، به‌ویژه مناطق مرزی، احتمال خیزش گرد و غبار و افت کیفیت هوا وجود دارد که می‌تواند باعث کاهش دید افقی و بروز مشکلات تنفسی برای افراد حساس شود.

رستمی توصیه کرد: افراد دارای بیماری‌های قلبی و تنفسی تا حد امکان از خروج غیرضروری از منزل خودداری کنند و در صورت لزوم از ماسک استفاده کنند.

وی درباره وضعیت بارش‌ها نیز توضیح داد: سامانه بارشی فعال در استان چندان قوی نیست و انتظار بارش‌های گسترده و مداوم وجود ندارد، اما تا اواخر وقت امروز در نیمه‌های جنوبی و شرقی استان احتمال وقوع رگبارهای پراکنده و نقطه‌ای، گاهی همراه با رعد و برق، پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی همچنین به رانندگان و عابران توصیه کرد در جاده‌های روستایی، مسیرهای کوهستانی و مناطق باز احتیاط بیشتری داشته باشند و از توقف در نقاط پرخطر خودداری کنند.

رستمی در پایان با اشاره به روند دمایی استان گفت: با وجود شرایط ناپایدار امروز، از فردا تا اواسط هفته دمای هوا روند افزایشی خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود دما حدود ۲ تا ۳ درجه سانتی‌گراد افزایش یابد.