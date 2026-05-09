به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک حبیبالله غفوری نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه آمده است: سالروز تشکیل سازمان بسیج سازندگی، یادآور مجاهدت نیروهای مخلص و جوانانی است که با تکیه بر فرهنگ ایثار و روحیه خدمترسانی، در مسیر آبادانی کشور و رفع مشکلات مردم تلاش میکنند.
در ادامه این پیام، بسیج سازندگی نهادی اثرگذار در عرصههای مختلف عمرانی، فرهنگی، اجتماعی و امدادی معرفی شده و تأکید شده است که جهادگران این مجموعه در بحرانها و حوادث مختلف همواره در کنار مردم، به ویژه اقشار محروم و آسیبپذیر حضور مؤثر داشتهاند.
نماینده ولیفقیه در استان و استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از این پیام با گرامیداشت یاد شهدای جهادگر و شهدای جنگ رمضان، بر ادامه راه ایثارگران و ترویج فرهنگ خدمت خالصانه در جامعه تأکید کردند.
در این پیام همچنین آمده است: تحقق اقتصاد مقاومتی و پیشرفت کشور، نیازمند اتکا به ظرفیتهای مردمی، گروههای جهادی و تقویت مشارکت عمومی در مسیر سازندگی و توسعه است.
غفوری و حبیبی با اشاره به نقش مهم وحدت و امنیت ملی در پیشبرد اهداف کشور، خاطرنشان کردند: حضور مسئولانه نیروهای جهادی علاوه بر ایجاد امید و نشاط اجتماعی، زمینهساز آبادانی و آیندهای روشن برای ایران اسلامی خواهد بود.
در پایان این پیام، ضمن قدردانی از تلاشهای بسیج سازندگی، ابراز امیدواری شده است که با تداوم روحیه جهادی و تکیه بر توان داخلی، مسیر خدمت، پیشرفت و مقاومت در کشور با قدرت ادامه یابد.
