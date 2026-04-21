مدیر آبفای روانسر: آب شرب شهر شاهو پس از ۱۲ ساعت تلاش پایدار شد

اسامه نیکرفتار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بروز اختلال در جریان آب شرب شهر شاهو که از چاه شماره یک این شهر تأمین می‌شود، بررسی‌های فوری کارشناسان برای شناسایی علت مشکل در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی‌های میدانی مشخص شد الکتروپمپ شناور این چاه دچار سوختگی شده و همین مسئله موجب اختلال در روند تأمین آب شرب شهر شده است که بلافاصله هماهنگی‌های لازم برای تأمین الکتروموتور و تجهیزات جایگزین انجام شد.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان روانسر تصریح کرد: پس از آماده شدن تجهیزات، تیم‌های تعمیرات به همراه جرثقیل و ادوات تخصصی به محل اعزام شدند و عملیات خارج کردن شناور معیوب و نصب تجهیز جدید آغاز شد.

نیکرفتار ادامه داد: اکیپ‌های عملیاتی پس از حدود ۱۲ ساعت تلاش مستمر موفق شدند الکتروپمپ شناور جدید را در چاه شماره یک نصب کرده و این منبع اصلی تأمین آب را دوباره وارد مدار بهره‌برداری کنند.

وی در پایان با قدردانی از صبر و همراهی شهروندان در زمان اجرای عملیات تعمیراتی، تأکید کرد: پایش مستمر تجهیزات و تأسیسات آبرسانی در دستور کار امور آبفای شهرستان قرار دارد تا خدمات‌رسانی به مشترکان با کیفیت مطلوب ادامه یابد.