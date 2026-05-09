به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان خصوصی‌سازی، در پی انتشار برخی اظهارنظرها درباره واگذاری سهام عدالت به جاماندگان، گزارش‌هایی از انتشار تبلیغات و پیامک‌های جعلی با موضوع ثبت‌نام این افراد منتشر شده است.

سازمان خصوصی‌سازی با رد این ادعاها اعلام کرد در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان یا افرادی که پیش‌تر به هر دلیل از این طرح بهره‌مند نشده‌اند، وجود ندارد.

بر اساس اعلام این سازمان، هرگونه تصمیم برای واگذاری سهام عدالت به گروه‌های جدید از مردم نیازمند تصویب قانون و طی مراحل قانونی است و تاکنون در این زمینه هیچ مصوبه یا ابلاغ رسمی صادر نشده است.

در این اطلاعیه همچنین تأکید شده است که طرح چنین اظهاراتی می‌تواند موجب گمراهی اقشار آسیب‌پذیر جامعه شود و زمینه سوءاستفاده افراد سودجو و فرصت‌طلب را فراهم کند؛ از این رو انتظار می‌رود از بیان مطالب غیرمسئولانه در این زمینه خودداری شود.

سازمان خصوصی‌سازی از هموطنان خواست از باز کردن لینک‌ها و تبلیغات مرتبط با ثبت‌نام سهام عدالت که در فضای مجازی یا از طریق پیامک منتشر می‌شود، خودداری کنند.

بر اساس این اطلاعیه، اخبار و اطلاعیه‌های رسمی مرتبط با سهام عدالت تنها از طریق مراجع رسمی از جمله پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی‌سازی به نشانی www.ipo.ir منتشر خواهد شد.