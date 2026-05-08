نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی بارش شبانه‌روز گذشته، بیشترین مقدار بارش از ایستگاه‌های کاستان با ۲.۴ میلیمتر و درکش با ۲ میلیمتر گزارش شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: تا اوایل شب، آسمان استان ابری و در نیمه شمالی همراه با مه رقیق و بارش پراکنده و خفیف باران (به‌ویژه در ارتفاعات) پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از بعدازظهر امروز افزایش وزش باد و از اوایل شب بارش باران در پاره‌ای از مناطق، رگبار با احتمال رعدوبرق، بیشتر در مناطق نیمه شمالی و بخش‌هایی از جنوب شرق خراسان شمالی انتظار می‌رود.

داداشی تصریح کرد: با تشدید ناپایداری از صبح روز شنبه تا بعدازظهر یکشنبه، در همه مناطق خراسان شمالی وزش باد لحظه‌ای شدید، بارش باران، رگبار و رعدوبرق با احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌کنیم.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: شدت فعالیت سامانه بارشی از اواسط روز شنبه تا صبح یکشنبه در مناطق مرکزی و نیمه شرقی استان همراه با آبگرفتگی معابر، روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها برآورد می‌شود.

وی افزود: به همین منظور، روز گذشته هشدار هواشناسی در سطح نارنجی صادر شد.

داداشی ادامه داد: روز دوشنبه بعدازظهر در مناطق شرق و جنوب شرق (بخش‌هایی از شیروان، فاروج، اسفراین و بام و صفی‌آباد) و روز سه‌شنبه بعدازظهر در مناطق مرکزی و شمال شرق استان (بخش‌هایی از بجنورد، شمال شیروان، شرق مانه و سملقان) رشد ابر، رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد لحظه‌ای شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی در خصوص وضعیت دمایی بیان کرد: امروز تغییرات جزیی دما و روز شنبه کاهش نسبی دما را انتظار داریم. از روز یکشنبه بتدریج روند افزایش نسبی دما تا پایان هفته پیش‌بینی می‌شود.

داداشی در پایان گفت: طی شبانه‌روز گذشته، ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۹ درجه سانتی‌گراد سردترین و اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۳۴ درجه سانتی‌گراد گرمترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۴ و ۲۱ درجه سانتی‌گراد بود.