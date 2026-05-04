نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی بیانگر جو پایدار طی روز دوشنبه در خراسان شمالی است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب طی روز دوشنبه وزش باد و آسمان در اکثر ساعتها صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
وی در ادامه افزود: از روز سهشنبه تا پایان هفته به دلیل تقویت شاخصهای همرفتی، احتمال رگبارهای پراکنده در ساعتهای بعدازظهر دور از انتظار نخواهد بود.
داداشی تصریح کرد: با استقرار کمفشار و جنوبی شدن جریانات، افزایش دما را تا روز پنجشنبه در خراسان شمالی خواهیم داشت.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: روز چهارشنبه اواخر وقت تا پنجشنبه قبل از ظهر، با افزایش گرادیان یا شیو فشار، در پارهای از نقاط بهویژه نیمه غربی خراسان شمالی وزش باد شدید پیشبینی میشود.
وی در پایان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، خنکترین نقطه خراسان شمالی از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۷ درجه و گرمترین نقطه از ایستگاه مانه با بیشینه دمای ۳۰ درجه سانتیگراد گزارش شده است. طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۰ و بیشینه آن ۲۶ درجه سانتیگراد بوده است.
نظر شما