۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

آمار شکایات بیمه‌ای فروردین ۱۴۰۵ منتشر شد

بیمه مرکزی آمار شکایات نخستین ماه سال ۱۴۰۵ صنعت بیمه را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر از بیمه مرکزی، طبق آمار اعلام شده، از مجموع ۹۱۸ شکایت ثبت شده در رشته‌های مختلف بیمه، تعداد ۶۴۹ شکایت مختومه شده و ۲۶۹ مورد همچنان در حال رسیدگی است.
براساس این گزارش، رشته بیمه شخص ثالث با ۴۳۱ شکایت ثبت شده در صدر قرار دارد که از این تعداد، ۳۲۱ شکایت رسیدگی و مختومه شده و ۱۱۰ مورد در حال رسیدگی است.
پس از آن، رشته بیمه درمان با ۲۳۶ شکایت در جایگاه دوم قرار گرفته که از این میان ۱۵۵ شکایت مختومه و ۸۱ شکایت در حال بررسی است.
رشته بدنه اتومبیل نیز با ۱۰۹ شکایت در رتبه سوم قرار دارد که ۸۸ فقره رسیدگی و مختومه شده و ۲۱ مورد دیگر در حال رسیدگی است.
این گزارش می‌افزاید، از مجموع ۹۱۸ شکایت ثبت شده از شرکت‌های بیمه، تعداد ۳۶ شکایت مربوط به عملکرد نمایندگان و کارگزاران رسمی شرکت‌های بیمه بوده که تعداد ۲۵ مورد مختومه و ۱۱ مورد در حال رسیدگی است.
گفتنی است آمار شکایات صنعت بیمه در راستای مأموریت‌های نهاد ناظر و با هدف شفافیت عملکردی، افزایش رقابت، ارتقای کیفیت خدمات و آگاهی بیمه‌گذاران منتشر می‌شود.
