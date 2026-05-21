به گزارش خبرگزاری مهر از بیمه مرکزی، طبق آمار اعلام شده، از مجموع ۹۱۸ شکایت ثبت شده در رشته‌های مختلف بیمه، تعداد ۶۴۹ شکایت مختومه شده و ۲۶۹ مورد همچنان در حال رسیدگی است.

براساس این گزارش، رشته بیمه شخص ثالث با ۴۳۱ شکایت ثبت شده در صدر قرار دارد که از این تعداد، ۳۲۱ شکایت رسیدگی و مختومه شده و ۱۱۰ مورد در حال رسیدگی است.

پس از آن، رشته بیمه درمان با ۲۳۶ شکایت در جایگاه دوم قرار گرفته که از این میان ۱۵۵ شکایت مختومه و ۸۱ شکایت در حال بررسی است.

رشته بدنه اتومبیل نیز با ۱۰۹ شکایت در رتبه سوم قرار دارد که ۸۸ فقره رسیدگی و مختومه شده و ۲۱ مورد دیگر در حال رسیدگی است.

این گزارش می‌افزاید، از مجموع ۹۱۸ شکایت ثبت شده از شرکت‌های بیمه، تعداد ۳۶ شکایت مربوط به عملکرد نمایندگان و کارگزاران رسمی شرکت‌های بیمه بوده که تعداد ۲۵ مورد مختومه و ۱۱ مورد در حال رسیدگی است.

گفتنی است آمار شکایات صنعت بیمه در راستای مأموریت‌های نهاد ناظر و با هدف شفافیت عملکردی، افزایش رقابت، ارتقای کیفیت خدمات و آگاهی بیمه‌گذاران منتشر می‌شود.