به گزارش خبرگزاری مهر، شصت و دومین جلسه هفتگی ارکان اطلاعرسانی دولت به ریاست الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، و با حضور شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در محل این سازمان برگزار شد.
در این جلسه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاونان این سازمان گزارشی از اقدامات انجامشده در طول جنگ 40 روزه را ارائه کردند. همچنین درباره خسارات محیط زیستی ناشی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز گزارشی ارائه شد.
توضیح درباره طرح «ماموریت ماکان»، بررسی روشهای استفاده از مشارکت مردمی در طرحهای محیط زیستی، توضیح درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در طول دولت چهاردهم و... از دیگر موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
نظر شما