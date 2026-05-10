فریده شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت آماده‌سازی تیم ملی فوتسال زنان ایران برای رقابت‌های جام کافا اظهار کرد: مرکز ملی فوتبال در زمان جنگ آسیب دیده بود و در این مدت بیشتر وقت خود را صرف بازسازی کمپ تیم ملی کردیم. با این حال با توجه به تصمیم فدراسیون برای اعزام تیم ملی به رقابت‌های کافا سرمربی تیم شهرزاد مظفر برنامه‌ریزی لازم را انجام داد و در حال حاضر بازیکنان به صورت انفرادی تمرین می‌کنند. اردوهای تیم ملی از هفته آینده آغاز خواهد شد و طبق برنامه سه مرحله اردو پیش از اعزام به تاجیکستان برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها از ۲۹ خرداد به میزبانی تاجیکستان برگزار می‌شود و احتمالا ۲۳ خرداد تیم ملی عازم تاجیکستان خواهد شد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: از آنجایی که در بخش فوتسال زنان جام باشگاه‌های آسیا برگزار نمی‌شود و امتیاز خاصی هم به تیم قهرمان لیگ برتر تعلق نمی‌گیرد. در ابتدای فصل تصمیم گرفتیم تیم قهرمان لیگ برتر را برای حضور در رقابت‌های کافا معرفی کنیم. اما متاسفانه کافا تنها تیم ملی را می‌پذیرد بنابراین حضور تیم‌های باشگاهی منتفی شد. از سوی دیگر باشگاه‌ها علاقه داشتند با پیراهن خود در این رقابت‌ها حاضر شوند که این موضوع نیز باعث شد در نهایت تیم ملی اعزام شود. امیدواریم تیم خوبی راهی مسابقات شود و بتواند از عنوان قهرمانی خود دفاع کند.

شجاعی به تجربه گذشته در بخش جوانان نیز اشاره کرد و گفت: یکبار تجربه داشتیم که تیم شیراز را به جای تیم ملی به کافا اعزام کردیم اما نتیجه مطلوبی کسب نکردند. حالا با توجه به اینکه تیم ملی در آبان ماه بازی‌های داخل سالن را پیش رو دارد این رقابت‌ها فرصت مناسبی برای آماده‌سازی تیم است و سعی کردیم از این فرصت برای روند آماده سازی تیم ملی بهره ببریم.

نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال همچنین درباره وضعیت تمدید قرارداد مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال زنان گفت: مذاکرات ما با مرضیه جعفری همچنان ادامه دارد و قرار است در آینده نزدیک جلسه‌ای برگزار کنیم. از نظر ما جعفری همچنان سرمربی تیم ملی است اما او باید در مورد ادامه فعالیت خود تصمیم‌گیری کند. خوشبختانه زمان کافی وجود دارد و ما نیز عجله‌ای نداریم.

شجاعی درباره رقابت‌های فیفادی و احتمال تعطیلی طولانی مدت تیم ملی فوتبال زنان نیز اظهار داشت: بر اساس برنامه اعلام شده تیم ملی تنها در فیفادی‌ها به میدان خواهد رفت. تیم ملی همواره در رقابت‌های انتخابی المپیک حاضر بوده است اما امسال به ما اعلام شد که تنها هشت تیم برتر جام ملت‌ها اجازه حضور در مقدماتی المپیک را خواهند داشت.

شجاعی در پایان تاکید کرد: با تمام این چالش‌ها تمرکز ما در حال حاضر بر آماده‌سازی تیم ملی فوتسال زنان است و امیدواریم بتوانیم با تیمی قدرتمند در جام کافا حاضر شویم و شرایط خوبی برای حضور در بازی‌های آینده فراهم کنیم.