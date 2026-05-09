به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال زنان ایران قرار است در پنجمین دوره رقابت‌های جام کافا که از ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ به میزبانی تاجیکستان برگزار خواهد شد به میدان برود.

براساس برنامه‌ریزی فدراسیون فوتبال اردوهای آماده‌سازی تیم ملی از هفته آینده آغاز خواهد شد و بازیکنان در سه مرحله اردو پیش از اعزام به این رقابت‌ها شرکت خواهند کرد.

تیم ملی ۲۳ خرداد به تاجیکستان سفر خواهد کرد تا تمرینات نهایی را پیش از شروع مسابقات برگزار کند.

ایران در چهار دوره گذشته جام کافا عملکرد درخشانی داشته و در تمامی این دوره‌ها عنوان قهرمانی را به دست آورده است.

هدایت تیم ملی فوتسال زنان ایران بر عهده شهرزاد مظفر است.