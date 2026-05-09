رضایی: حق استقلال برای حضور در تورنمنت کافا نباید نادیده گرفته شود

عاطفه رضایی مربی فوتسال در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص ارزیابی خود از برگزاری لیگ برتر فوتسال زنان اظهار داشت: لیگ امسال با حضور ۱۲ تیم به شکل قابل قبولی برگزار شد و یکی از نکات مثبت آن تداوم حضور تمامی تیم‌ها در لیگ با وجود شرایط سخت اقتصادی و فشارهای موجود بر باشگاه‌ها بود.

وی افزود: کیفیت بازی‌ها در سطح بدی قرار نداشت و رقابت‌ها تا هفته‌های پایانی به‌گونه‌ای پیش رفت که قهرمان لیگ به‌صورت قطعی قابل پیش‌بینی نبود که این موضوع نشان‌دهنده جذابیت مسابقات است.

این مربی فوتسال زنان در ادامه خاطرنشان کرد: البته بهتر بود پرونده لیگ با برگزاری کامل مسابقات بسته شود اما شرایط خاص کشور و وضعیت جنگی باعث شد سه هفته پایانی برگزار نشود و فکر می‌کنم در این زمینه نیز اکثر باشگاه‌ها به نوعی به توافق رسیده باشند که بهتر است پرونده لیگ در همین وضعیت بسته شود.

رضایی با اشاره به قهرمانی استقلال گفت: کسب عنوان قهرمانی توسط این تیم را تبریک می‌گویم. استقلال در نخستین حضور خود در لیگ برتر عملکرد شایسته‌ای داشت و بازی‌های قابل قبولی به نمایش گذاشت.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مسائل مالی بازیکنان اشاره کرد و گفت: متأسفانه شنیده شده برخی باشگاه‌ها به‌دلیل برگزار نشدن سه هفته پایانی قصد دارند بخشی از قرارداد بازیکنان را پرداخت نکنند که این موضوع اصلاً منطقی نیست. چرا که قرارداد بازیکنان به‌صورت یک‌ساله تنظیم شده و چنین شرایطی در آن پیش‌بینی نشده است. به نظر من باشگاه‌ها باید به تعهدات خود پایبند باشند.

این کارشناس فوتسال زنان درباره احتمال ۱۶ تیمی شدن لیگ برتر و برگزاری مسابقات در دو گروه ۸ تیمی نیز اظهار داشت: این مدل قبلاً در فوتسال زنان امتحان شده و موفق نبوده است. حتی در بخش مردان با وجود اسپانسرهای بیشتر برگزاری لیگ با ۱۶ تیم با چالش‌هایی همراه است بنابراین اجرای چنین طرحی در بخش زنان منطقی به نظر نمی‌رسد. البته اینکه قرار است مسابقات در ۲ گروه هم باشد جای بحث دارد چون عملا کیفیت رقابت‌ها را زیر سوال می‌برد.

رضایی در ادامه به وضعیت تیم ملی فوتسال زنان ایران اشاره کرد و یادآور شد: صحبت‌هایی درباره حضور تیم ملی در رقابت‌های کافا مطرح شده اما به نظر من این مسابقات از نظر فنی کمک زیادی به تیم ملی نمی‌کند. از سوی دیگر با توجه به شرایط اخیر هنوز مشخص نیست که تیم با چه ترکیبی اعزام خواهد شد.

وی افزود: پیش از این کادر فنی به‌دنبال جوان‌سازی تیم ملی بود و اردوهای خوبی نیز برگزار شد اما اتفاقات اخیر باعث شد روند این برنامه‌ها نامشخص بماند و عملاً مشخص نیست این سیاست تا چه حد ادامه پیدا خواهد کرد.

این مربی فوتسال با اشاره به نبود رقابت‌های باشگاهی قاره‌ای گفت: در فوتسال زنان مسابقاتی مانند جام باشگاه‌های آسیا برگزار نمی‌شود و همین موضوع باعث شده قهرمانی در لیگ برتر عملاً امتیاز ویژه‌ای برای تیم‌ها به همراه نداشته باشد. مسئله‌ای که در کاهش انگیزه باشگاه‌ها و جذب اسپانسر تأثیرگذار است.

رضایی خاطرنشان کرد: قرار بود تیم قهرمان لیگ به رقابت‌های کافا اعزام شود که از نظر من این تصمیم چندان کارشناسی‌شده نبود هرچند می‌توانست از نظر ایجاد انگیزه برای باشگاه‌ها مفید باشد. با این حال بهتر بود این وعده عملی می‌شد و تیم قهرمان یعنی استقلال در این مسابقات حضور پیدا می‌کرد.