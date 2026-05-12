شهناز یاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره قهرمانی این تیم در نخستین فصل حضور در لیگ برتر اظهار داشت: خیلی‌ها از استقلال انتظار قهرمانی نداشتند و اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم این موضوع طبیعی بود چرا که ما اولین حضورمان را در لیگ برتر تجربه می‌کردیم. با این حال خوشبختانه برخلاف تصورات توانستیم جام قهرمانی را به دست بیاوریم.

وی ادامه داد: قطعا در موفقیت یک تیم عوامل زیادی تاثیرگذار است؛ از جذب بازیکنان خوب و داشتن کادر فنی مناسب گرفته تا اتحاد میان بازیکنان و حمایت باشگاه. خوشبختانه باشگاه استقلال در طول فصل حمایت خوبی از تیم داشت و همین مسئله انگیزه زیادی به مجموعه ما داد. هرچند مسیر سختی داشتیم اما همه عوامل لازم برای موفقیت را در اختیار داشتیم و در نهایت قهرمان شدیم.

ارقام نجومی درباره استقلال صحت نداشت

یاری درباره روند بسته شدن تیم گفت: لیگ را با جذب چهار بازیکن ملی‌پوش، چند بازیکن باتجربه و تعدادی بازیکن جوان که از طریق استعدادیابی جذب کرده بودیم آغاز کردیم و خوشبختانه همه چیز خوب پیش رفت. مهم‌ترین عامل موفقیت ما اتحاد درون تیم بود.

سرمربی استقلال درباره اهداف فصل آینده تاکید کرد: رسیدن به قهرمانی سخت است اما حفظ آن سخت‌تر خواهد بود. قطعا اگر فصل آینده نیز شرایط همکاری فراهم باشد هدف ما این است که دوباره با استقلال قهرمانی را تکرار کنیم و از عنوان‌مان دفاع کنیم.

وی در ادامه به بحث بودجه تیم فوتسال زنان استقلال اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات عجیبی که در طول فصل مطرح می‌شد صحبت درباره هزینه‌های نجومی تیم بود. ارقام زیادی مطرح شد اما واقعیت این است که استقلال دیر وارد چرخه لیگ شد و باشگاه از قبل بودجه بخش زیادی از تیم‌های خود را بسته بود. با این وجود حمایت خوبی از ما انجام شد که جا دارد تشکر کنم اما اعداد و ارقامی که درباره هزینه‌های نجومی مطرح شد صحت نداشت.

حضور باشگاه‌های بزرگ باید حفظ شود

یاری افزود: ما تیم را با بودجه ۱۵ میلیاردی بستیم و در نهایت کل هزینه تیم تا پایان فصل حدود ۲۱ میلیارد تومان شد. این در حالی است که برخی تیم‌ها فصل گذشته بیش از ۲۸ میلیارد هزینه کردند اما قهرمان نشدند.

سرمربی استقلال درباره تنها شکست تیمش برابر نفت امیدیه عنوان کرد: تنها باخت ما مقابل نفت امیدیه بود که اتفاقا تلنگر خوبی برای تیم شد. بعد از آن مسابقه فیلم بازی را آنالیز کردیم؛ تیم حریف چهار شوت به سمت دروازه ما داشت اما تیم ما ۳۸ شوت زده بود که هیچ‌کدام تبدیل به گل نشد. بعد از آن بازی به این نتیجه رسیدیم که نباید هیچ تیمی را دست‌کم بگیریم و حتی اگر تیم برتر میدان باشیم باید تا آخرین ثانیه برای پیروزی بجنگیم.

وی درباره حضور باشگاه‌هایی مانند استقلال در فوتسال زنان اظهار داشت: سال‌هاست در فوتسال فعالیت می‌کنیم و همه می‌دانند فوتبال ایران با نام استقلال و پرسپولیس شناخته می‌شود. ورود چنین برندهایی به فوتسال زنان اتفاق بسیار مثبتی است. در طول فصل هم می‌دیدیم که همه تیم‌ها برای بازی مقابل استقلال انگیزه مضاعفی داشتند. اینجا دیگر فقط نام یک مربی یا بازیکن مطرح نیست بلکه اعتبار یک باشگاه بزرگ مطرح است. قطعا حضور این برندها به بازیکنان و مربیان انگیزه می‌دهد و باید این حضور حفظ شود.

لیگ برتر جای آزمون و خطای داوران نیست

یاری در ادامه درباره سطح کیفی لیگ گفت: لیگ امسال کیفیت خوبی داشت و رقابت برای قهرمانی تا هفته‌های پایانی ادامه داشت. تیم‌های خوبی در لیگ حضور داشتند اما موضوعی که واقعا آزاردهنده بود سطح داوری مسابقات بود.

وی تاکید کرد: متاسفانه داوری لیگ برتر زنان بسیار ضعیف بود و صدای اعتراض بازیکنان را هم درآورده بود. برخی داورانی که در مسابقات حضور داشتند حتی برای ما شناخته‌شده نبودند. اگر داوران تازه‌کار هستند باید ابتدا در رده‌های پایین‌تر قضاوت کنند و بعد وارد لیگ برتر شوند. لیگ برتر جای آزمون و خطا نیست.

سرمربی استقلال افزود: اشتباهات داوری در برخی مسابقات روی نتایج تاثیر می‌گذاشت و حتی یک بار به بازیکنانم گفتم باید شرایط را بپذیریم و از نظر روحی خودمان را درگیر نکنیم. به نظرم سازمان لیگ باید فکری جدی برای حل این مشکل انجام دهد.

وی درخصوص احتمال ۱۶ تیمی شدن لیگ برتر فوتسال زنان در فصل آینده نیز گفت: لیگ زنان ظرفیت برگزاری با ۱۶ تیم را ندارد. امسال هم لیگ با ۱۲ تیم برگزار شد که دو تیم سطح پایین‌تری داشتند. سال‌هاست به این نتیجه رسیده‌ایم که لیگ باید با ۱۰ تیم برگزار شود تا کیفیت مسابقات حفظ شود. قبلا هم تجربه لیگ ۱۶ تیمی را داشتیم که هم فرسایشی شد و هم کیفیت کاهش پیدا کرد.

تغییر سیاست فدراسیون به ضرر باشگاه‌هاست

یاری درباره تغییر تصمیم فدراسیون در خصوص اعزام نماینده ایران به رقابت‌های کافا هم اظهار داشت: ابتدای فصل اعلام شد که قهرمان لیگ به مسابقات کافا اعزام می‌شود و همین موضوع انگیزه زیادی به باشگاه‌ها داد تا سرمایه‌گذاری کنند اما در پایان فصل اعلام شد که تیم ملی اعزام خواهد شد. این تغییر تصمیم قطعا اتفاق خوبی نیست و انگیزه سرمایه‌گذاری را از باشگاه‌ها می‌گیرد.

وی ادامه داد: بازیکنان و مربیان معمولا در تورنمنت‌های بین‌المللی حضور دارند اما باشگاه‌ها باید انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت داشته باشند. در شرایط فعلی قهرمان لیگ برتر زنان تفاوت خاصی با تیم‌های میانه جدول ندارد؛ نه سهمیه‌ای برای مسابقات باشگاهی آسیا وجود دارد، نه پاداش مالی قابل توجهی پرداخت می‌شود و نه امتیاز خاص دیگری در نظر گرفته شده است. طبیعی است که سرمایه‌گذار در چنین شرایطی دلسرد شود.

سرمربی تیم فوتسال زنان استقلال در پایان گفت: متاسفانه سازمان لیگ و کمیته بانوان توجه کافی به فوتسال زنان ندارند. همین تعلل در مشخص شدن قهرمان لیگ باعث دلسردی باشگاه‌ها شد. در حالی که در فوتبال و فوتسال مردان حتی در رده‌های پایه برنامه‌ریزی دقیق وجود دارد در بخش زنان بیشتر شاهد کم‌توجهی هستیم. این در حالی است که فوتسال زنان ایران در آسیا جایگاه خوبی دارد و حتی جام جهانی فوتسال زنان نیز برگزار می‌شود. امیدوارم نگاه‌ها به ورزش زنان تغییر کند.