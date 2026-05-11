به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که رقابتهای فوتسال زنان جام کافا قرار است از ۲۹ خرداد به میزبانی تاجیکستان آغاز شود حواشی مربوط به نماینده ایران در این مسابقات به یکی از بحثهای مهم فوتسال زنان تبدیل شده است. مسابقاتی که طی سالهای گذشته همواره با قهرمانی ایران همراه بوده و این بار نیز فدراسیون فوتبال تصمیم گرفته تیم ملی فوتسال زنان را راهی این رقابتها کند. طبق اعلام مسئولان فدراسیون اردوهای تیم ملی نیز به زودی آغاز خواهد شد تا شاگردان شهرزاد مظفر برای حضور در این تورنمنت آماده شوند.
آبیها غافلگیر از تغییر تصمیم
با این حال در شرایطی که روند آمادهسازی تیم ملی در حال پیگیری است باشگاه استقلال به عنوان قهرمان فصل گذشته لیگ برتر فوتسال زنان از تصمیم اخیر فدراسیون به شدت غافلگیر و ناراحت شده است. چرا که ابتدای فصل فریده شجاعی نایبرئیس بانوان فدراسیون فوتبال در مصاحبهای رسمی اعلام کرده بود تیم قهرمان لیگ برتر به مسابقات کافا اعزام خواهد شد. تصمیمی که در همان زمان به عنوان بخشی از برنامه فدراسیون برای حرفهایسازی لیگ فوتسال زنان و افزایش انگیزه باشگاهها مطرح شد.
عقبنشینی فدراسیون در آستانه اعزام
همین وعده باعث شد بسیاری از تیمها با نگاه متفاوتتری وارد فصل شوند و سرمایهگذاری بیشتری انجام دهند. در این میان باشگاه استقلال نیز با هزینه قابل توجه، جذب بازیکنان مطرح و برنامهریزی فنی تیمی مدعی را روانه مسابقات کرد و در نهایت هم توانست عنوان قهرمانی لیگ را به دست بیاورد. طبیعی بود که مدیران این باشگاه تصور کنند حالا پاداش قهرمانی حضور در یک تورنمنت بینالمللی خواهد بود. اتفاقی که از ابتدای فصل توسط خود فدراسیون مطرح شده بود.
اما حالا در فاصله کوتاه تا آغاز رقابتهای کافا سیاست فدراسیون تغییر کرده و تصمیم بر اعزام تیم ملی گرفته شده است. موضوعی که باعث شده باشگاه استقلال احساس کند تمام برنامهریزیهایش بر پایه وعدهای بوده که در نهایت عملی نشده است.
تناقض در روایت فدراسیون و قوانین کافا
نکته مهمتر اما توضیحی است که فدراسیون فوتبال برای این تغییر ارائه میکند. فدراسیون حالا اعلام کرده که کافا تنها تیمهای ملی را میپذیرد و امکان حضور تیمهای باشگاهی در این مسابقات وجود ندارد. با این حال این توضیح با ابهامهای زیادی همراه شده است چرا که خود فریده شجاعی در گفتوگوی اخیرش تأکید کرده که پیشتر در رده جوانان یک بار تیم شیراز به جای تیم ملی به مسابقات کافا اعزام شده بود. همین مسئله این سؤال را ایجاد میکند که اگر چنین تجربهای قبلاً وجود داشته چرا حالا فدراسیون تمام مسئولیت را متوجه کافا میکند؟
باشگاهها قربانی تصمیمات لحظهای
از سوی دیگر شنیدهها حاکی از آن است که باشگاه استقلال همچنان برای حضور در این رقابتها آمادگی دارد و حاضر است با قوانین کافا کنار بیاید. مسئلهای که نشان میدهد استقلال صرفاً به دنبال حفظ حقی است که تصور میکرد بر اساس وعده رسمی فدراسیون به دست آورده است.
در واقع اعتراض اصلی باشگاهها نه به اصل اعزام تیم ملی بلکه به تغییر ناگهانی سیاستها در پایان فصل برمیگردد. وقتی یک مقام رسمی فدراسیون در ابتدای فصل از اعزام قهرمان لیگ به کافا صحبت میکند طبیعی است باشگاهها بر همان اساس برنامهریزی مالی و فنی داشته باشند، اسپانسر جذب کنند، هزینه کنند و با انگیزه بیشتری وارد رقابت شوند. حالا اما تغییر این تصمیم در پایان فصل این شائبه را ایجاد کرده که باشگاهها قربانی بیثباتی مدیریتی و تصمیمات لحظهای شدهاند.
کافا و آغاز یک جنجال جدید
این اتفاق در شرایطی رخ میدهد که فوتسال زنان ایران طی سالهای اخیر روند رو به رشدی داشته و بارها در سطح منطقهای موفق ظاهر شده است. حالا باید دید فدراسیون فوتبال در روزهای آینده چه توضیح دقیقتری درباره این تناقضها ارائه خواهد کرد و آیا میتواند رضایت باشگاه قهرمان لیگ را جلب کند یا این ماجرا به یکی دیگر از چالشهای مدیریتی فوتبال زنان ایران تبدیل خواهد شد.
