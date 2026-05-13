شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری چهار مرحله اردوی آماده‌سازی پیش از اعزام تیم ملی به رقابت‌های جام کافا و همچنین دعوت از چهره‌های جدید به اردوی تیم ملی اظهار کرد: نخستین اردوی تیم ملی فوتسال زنان از ۲۵ تا ۲۷ اردیبهشت‌ در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد که اسامی بازیکنان دعوت‌شده به این مرحله نیز اعلام شده است. همچنین اردوی دوم از ۲۷ تا ۳۰ اردیبهشت‌ مجددا در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود و برای این مرحله نیز بازیکنان جدیدی به تیم ملی دعوت شده‌اند.

وی افزود: این اردوها ارتباطی با اردوی نهایی تیم ملی برای اعزام به مسابقات کافا ندارد و در واقع ادامه همان پروژه تغییر نسل در فوتسال زنان ایران است که از زمستان ۱۴۰۴ آغاز کردیم. سال گذشته سه مرحله اردو برگزار شد و برنامه داشتیم این روند را در سال جدید نیز ادامه دهیم اما اتفاقات اخیر کشور تا حدی در اجرای برنامه‌ها وقفه ایجاد کرد. با این حال اکنون و با بهتر شدن شرایط روند برگزاری اردوها از سر گرفته شده و قطعا این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد.

سرمربی تیم ملی فوتسال ادامه داد: تغییر نسل در تیم ملی فوتسال زنان ایران یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و تلاش داریم بدون اتلاف وقت این فرآیند را با برنامه‌ریزی دقیق پیش ببریم. در مجموع طی چهار مرحله اردو که سه مرحله آن در سال ۱۴۰۴ برگزار شد ۱۲۲ بازیکن را مورد ارزیابی قرار دادیم و تمامی لیگ‌ها به‌طور کامل زیر نظر کادر فنی قرار داشت.

مظفر اضافه کرد: ملاک اصلی ما برای دعوت بازیکنان به اردو ابتدا رده سنی و سپس ارزیابی فنی آنها بوده است تا بتوانیم نسل جدید و آینده‌دار فوتسال زنان ایران را شناسایی و آماده حضور در تیم ملی کنیم. البته که این مسیر قرار نیست در چند ماه به نتیجه برسد و تغییر نسل نیازمند زمان بیشتری است که همه باید در این مسیر کنار تیم ملی کشورمان باشیم.

وی درباره آخرین وضعیت تیم ملی فوتسال زنان برای حضور در رقابت‌های کافا نیز گفت: با توجه به اینکه رقابت‌های لیگ برتر به دلیل آغاز جنگ برای مدتی نیمه‌تمام ماند و پس از آن نیز شرایط لازم برای برگزاری اردوها فراهم نبود بازیکنان در حال حاضر در ایده‌آل‌ترین شرایط بدنی و آمادگی قرار ندارند. البته همه بازیکنان تمرینات انفرادی خود را دنبال کرده‌اند اما طبیعی است که این میزان تمرین برای حضور موفق در یک تورنمنت بین‌المللی کافی نیست.

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان در ادامه تاکید کرد: از سوی دیگر زمان زیادی هم برای آماده‌سازی در اختیار نداریم و باید تیم را ۲۵ خرداد راهی تاجیکستان کنیم. با این حال تلاش خواهیم کرد در فرصت باقی‌مانده بازیکنان اصلی و اعزامی را به آمادگی مطلوب برسانیم. تیم ملی فوتسال زنان ایران در چهار دوره گذشته رقابت‌های کافا عنوان قهرمانی را کسب کرده و بدون تردید هدف ما نیز دفاع از این عنوان و تداوم موفقیت‌های تیم ملی خواهد بود.

مظفر در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال حضور بازیکنان جدید دعوت‌شده به نخستین اردوی تیم ملی در ترکیب اعزامی به رقابت‌های کافا وجود دارد؟ گفت: ممکن است تغییرات جزئی در ترکیب اعزامی تیم ملی برای مسابقات کافا ایجاد کنیم و فرصت حضور و کسب تجربه را در اختیار چند بازیکن جوان قرار دهیم اما به‌طور کلی در شرایط فعلی این امکان وجود ندارد که تنها با سه مرحله اردو تغییرات گسترده‌ای در ترکیب اصلی تیم ملی ایجاد کنیم. قطعا روند جوان‌گرایی نیازمند زمان بیشتری است و باید این مسیر را به‌صورت تدریجی پیش ببریم.

وی در ادامه و با اشاره به هدف‌گذاری فدراسیون برای حضور موفق در بازی‌های داخل سالن آسیا اظهار کرد: این رقابت‌ها قرار است آبان‌ ۱۴۰۵ به میزبانی ریاض برگزار شود و به اعتقاد من با توجه به سطح کیفی مسابقات و حضور تیم‌های قدرتمند کار بسیار دشواری در پیش خواهیم داشت. با این حال به شدت امیدوارم بتوانیم در این دوره طلسم‌شکنی کرده و عنوان قهرمانی را به دست بیاوریم.

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان ادامه داد: خوشبختانه برای آماده‌سازی زمان مناسبی در اختیار داریم البته به شرط آنکه اردوها و برنامه‌های تیم ملی به‌صورت مستمر و منظم برگزار شود. بدون تردید حضور موفق در یک رویداد مهم بین‌المللی تنها با برگزاری اردو حاصل نمی‌شود و تیم ملی نیاز جدی به انجام بازی‌های تدارکاتی دارد؛ موضوعی که همواره یکی از چالش‌های اصلی فوتسال زنان ایران بوده است. در شرایط فعلی نیز عملا امکان برنامه‌ریزی و انتظار برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی باکیفیت چندان فراهم نیست.

مظفر خاطر نشان کرد: شخصا تمایل داشتم تیمی جوان‌تر را راهی رقابت‌های کافا کنیم چرا که حضور در این مسابقات برای تیم ملی بزرگسالان به تنهایی نمی‌تواند رضایت کامل من را به‌عنوان سرمربی تیم ملی جلب کند ولی با توجه به شرایط موجود ناچار هستیم همه چیز را خرج تیم ملی کنیم. در واقع رقابت‌های کافا برای ما حکم بازی‌های تدارکاتی را نیز خواهد داشت. هرچند قطعا به دنبال کسب نتیجه و دفاع از عنوان قهرمانی هستیم اما مهم‌تر از آن آماده‌سازی تیم برای اهداف بزرگ‌تر و مسابقات پیش‌رو خواهد بود.

وی در واکنش به احتمال برگزاری رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زنان در فصل آینده با حضور ۱۶ تیم اظهار کرد: به اعتقاد من فرمت مسابقات و تعداد تیم‌ها لزوما تاثیر مستقیمی بر کیفیت لیگ نخواهد داشت. اینکه مطرح می‌شود مسابقات شاید در قالب دو گروه هشت تیمی برگزار شود بیشتر به این دلیل است که باشگاه‌ها بتوانند در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرده و با مشکلات مالی کمتری مواجه شوند.

سرمربی تیم ملی فوتسال ادامه داد: خوشبختانه فوتسال زنان ایران از نظر تعداد بازیکن مستعد و باکیفیت ظرفیت بسیار خوبی دارد و اتفاقا یکی از سوالات همیشگی من این بوده که چرا میانگین سنی لیگ فوتسال زنان در سال‌های اخیر تا این اندازه بالا رفته است. ما بازیکنان جوان و مستعد زیادی داریم که حتی فرصت حضور در لیگ برتر را هم به دست نیاورده‌اند و اکنون می‌تواند زمان مناسبی باشد تا از این ظرفیت برای پرورش نسل جدید بازیکنان استفاده شود.

مظفر در پایان تاکید کرد: از نظر تعداد بازیکن لیگ فوتسال زنان ایران پتانسیل ۱۶ تیمی شدن را دارد اما مسئله مهم این است که آیا به همان اندازه زیرساخت مناسب و سرمایه‌گذار کافی نیز وجود دارد یا خیر؛ موضوعی که باید به‌صورت جدی مورد بررسی قرار بگیرد.