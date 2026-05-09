به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی ظهر شنبه در مراسم افتتاح ۳۶ کیلومتر آزاد راه حرم تا حرم محدوده آرادان تا سرخه با تاکید به اینکه در حوزه راه های فرعی و روستایی استان سمنان نیازمند توجه است، اضافه کرد: فرسودگی این گونه راه ها منجر به ایجاد مشکلات برای روستاها شده است.

وی خواستار توجه وزارت راه به توزیع اعتبارات و تخصیص منابع لازم برای توسعه راه های استان سمنان شد و ادامه داد: گستردگی و پراکندگی جغرافیایی این استان می طلبد تا راه های ارتباطی توسعه یابد.

عضو خانه ملت با اشاره به اینکه وجود مشکلاتی در حوزه راه ها باعث شد تا استان آن گونه که باید نتواند به عنوان همسایه تهران ایفای نقش کند، توضیح داد: با توجه به وسعت استان می بایست راه ها اصلاح شوند تا بتواند در این توسعه اثر گذار باشد.

عربی آزاد راه حرم تا حرم را تسهیل کننده مسیر عبور زائران خواند و تصریح کرد: تکمیل این زیر ساخت ها می تواند به حوزه حمل و نقل بسیار کمک کند.

وی از عملکرد و همکاری استانداری، وزارت راه و قرارگاه خاتم الانبیا در تکمیل این قسمت از آزاد راه قدردانی کرد و افزود: نتیجه این تعامل پیشبرد پروژه به نفع مردم و کاربران جاده ای است.