محمدعلی خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تامین کالاهای اساسی اظهار کرد: کالاهایی مانند گوشت، مرغ، روغن، برنج و ماکارونی به وفور در فروشگاه‌ها موجود است و هرگونه کمبودی بلافاصله تامین می‌شود. در استان‌های مسافرپذیر نیز با توجه به افزایش تقاضا، برنامه ریزی ویژه‌ای برای ارسال کالا صورت گرفته است.

رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در مورد وضعیت مواد پروتئینی و کالاهایی مانند مرغ، تخم مرغ و گوشت، توضیح داد: محدودیتی در زمینه مواد پروتئینی وجود ندارد. قیمت تخم مرغ نیز کاهش یافته و به قیمت واقعی خود رسیده است و در همه فروشگاه‌ها به اندازه کافی موجود است. گوشت و مرغ نیز به صورت روزانه شارژ می‌شوند و مشکلی در این زمینه نداریم.

وی در رابطه با بحث آب معدنی که اخیراً با مشکل کوتاه‌مدتی مواجه شده بود، تصریح کرد: مشکل آب معدنی رفع شده و در حال حاضر به وفور در اختیار فروشگاه‌ها قرار می‌گیرد و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در خصوص نظارت بر قیمت‌ها و جلوگیری از گران‌فروشی نیز گفت: نظارت‌ها هم از سوی ارگان‌های دولتی و هم از سوی اتحادیه به صورت جدی اعمال می‌شود. بازرسان ما به طور مداوم در حال سرکشی هستند. همچنین در روز اول سال جدید، نامه‌ای به همه فروشگاه‌ها ارسال شد تا ضمن باز بودن فروشگاه‌ها، تخفیفات خود را نیز اعمال کنند.

وی تاکید کرد: بسیاری از فروشگاه‌ها همچنان تخفیفات خود را حفظ کرده‌اند. دولت نیز بخشنامه‌ای مبنی بر عدم تغییر قیمت در پایان سال صادر کرده است که ما نیز به طور کامل از آن تبعیت می‌کنیم.