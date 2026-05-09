به گزارش خبرنگار مهر، علی قلی زاده وینگر ایرانی تیم فوتبال لخ پوزنان در جریان دیدار تیمش مقابل موتور لوبلین از ناحیه رباط صلیبی پا دچار مصدومیت شد و علاوه بر از دست دادن مسابقات باشگاهی لیگ اکستراکلاسا، جام جهانی ۲۰۲۶ را هم از دست داد.
در همین خصوص بازیکنان تیم فوتبال لخ پوزنان پیش از دیدار مقابل آرکا گدنیا با اقدامی نمادین از علی قلیزاده حمایت کردند.
سایت «gol۲۴» لهستان در این رابطه نوشت: بازیکنان لخ پوزنان پیش از آغاز مسابقه در حالی برای گرم کردن وارد زمین شدند که تیشرتهایی ویژه با تصویر علی قلیزاده و شعار «علی، قوی باش» به زبانهای فارسی و لهستانی بر تن داشتند.
همچنین هواداران حاضر در ورزشگاه بارها نام این بازیکن ایرانی را تشویق کردند و قلیزاده نیز برای قدردانی از حمایتها وارد زمین شد؛ اتفاقی که باعث شد او به شدت تحت تأثیر این رفتار احساسی قرار بگیرد.
نیلز فردریکسن سرمربی لخ پوزنان در گفتگو با شبکه کانال پلاس اسپورت درباره مصدومیت قلیزاده اظهار داشت: این اتفاق بسیار ناراحتکننده است، بهخصوص برای علی. او یکی از مهمترین بازیکنان خط حمله ما بود و شانس حضور در جام جهانی را داشت. حالا باید هرچه سریعتر روند درمانش را آغاز کند و باشگاه در همه زمینهها از او حمایت خواهد کرد.
وی ادامه داد: ما باید جای خالی او را پر کنیم. بازیکنانی داریم که میتوانند در پست او بازی کنند. هر انتخابی مزایا و معایب خودش را دارد، چون هر بازیکن ویژگیهای متفاوتی دارد، اما معتقدم کیفیت کافی برای جبران غیبت علی را در اختیار داریم.
قلیزاده باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد و پس از آن نیز مدت طولانی از میادین دور خواهد بود.
بر اساس این گزارش، قلیزاده به دلیل این مصدومیت جام جهانی ۲۰۲۶ را از دست خواهد داد و نیمفصل نخست فصل آینده را نیز نمیتواند برای تیمش به میدان برود.
همچنین رسانه مچیکی اعلام کرده است که باشگاه لخ پوزنان پیش از مسابقه با موتور لوبلین پیشنهاد تمدید قرارداد به این بازیکن ۳۰ ساله داده بود، اما قلیزاده برای بررسی پیشنهادات دیگر درخواست زمان کرده بود. پس از این مصدومیت شدید، مذاکرات تمدید قرارداد متوقف شده و او در ماه ژوئن از لخ پوزنان جدا خواهد شد.
