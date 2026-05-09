نگرانی بازیکن استقلال از قیمت بالای بلیت های جام جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، داکنز نازون مهاجم تیم فوتبال استقلال اکنون یکی از امیدهای تیم ملی هائیتی در جام جهانی ۲۰۲۶ است او که بهترین گلزن تیم ملی کشورش نیز محسوب می شود، تمرینات آماده سازی خود را به صورت شخصی پیگیری می کند.

رسانه «bbcnews» در پادکست «Sacked in the Morning» با نازون گفتگویی را در خصوص تیم ملی هائیتی انجام داده است.

با توجه به توقف لیگ داخلی ایران، نازون به‌صورت انفرادی تمرین می‌کند تا برای جام جهانی آماده شود. تیم ملی هائیتی پس از سال‌ها به جام جهانی رسیده و بازیکنانش حالا به قهرمانان ملی تبدیل شده‌اند. نازون می‌گوید این بازیکنان «بخشی از تاریخ کشورشان» شده‌اند اما نباید فشار اضافی روی خودشان بگذارند.

او درباره بازی اول مقابل اسکاتلند گفت: ما نماینده کشورمان هستیم و مسئولیت داریم، اما نباید فشار اضافه روی خودمان بگذاریم. با عشق و اشتیاق بازی می‌کنیم.

نازون همچنین درباره دوران حضورش در اسکاتلند در تیم سنت میرن گفت که تجربه سختی بوده و فوتبال فیزیکی آنجا برایش دشوار بوده است. او حتی از آب‌وهوای عجیب اسکاتلند یاد کرده که در یک بازی هم‌زمان آفتاب، برف و باران داشته است.

او درباره قیمت بالای بلیت‌های جام جهانی هم ابراز نگرانی کرده و گفته امیدوار است این موضوع باعث کاهش حضور تماشاگران نشود، چون جو و انرژی ورزشگاه‌ها برای بازیکنان بسیار مهم است.