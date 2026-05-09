  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص شد

عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص شد

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از انتصاب عباسعلی کدخدایی به عنوان سرپرست دبیرخانه این مجمع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از انتصاب عباسعلی کدخدایی به عنوان سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: با حکم آیت‌الله آملی لاریجانی، عباسعلی کدخدایی به عنوان سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص منصوب شد.

مراسم معارفه ایشان امروز با حضور جمعی از اعضا، مدیران و روسای کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع برگزار شد.

پیش‌تر محمدباقر ذوالقدر عهده‌دار این سمت بود که وی به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.

کد مطلب 6824727
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها