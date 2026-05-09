عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از انتصاب عباسعلی کدخدایی به عنوان سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.



سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: با حکم آیت‌الله آملی لاریجانی، عباسعلی کدخدایی به عنوان سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص منصوب شد.



مراسم معارفه ایشان امروز با حضور جمعی از اعضا، مدیران و روسای کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع برگزار شد.

پیش‌تر محمدباقر ذوالقدر عهده‌دار این سمت بود که وی به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.