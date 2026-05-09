به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی امروز شنبه ١٩ اردیبهشت‌ماه در نشست روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی که به صورت برخط برگزار شد، با اشاره به کنترل قیمت‌ها در بازار تاکید کرد: با همان شدتی که از قیمت‌های عادلانه به نفع تولیدکننده‌های داخلی کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی دفاع می‌کنیم، منصفانه از قیمت برای مصرف‌کننده نیز دفاع کرده و به عنوان دستگاه فنی تخصصی محصولات کشاورزی با هر نوع گران‌فروشی در بازار حتی هزار تومان قاطعانه مقابله می‌کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های و تدابیر امنیت غذایی کشور برای شرایط بحرانی یادآور شد: در جنگ تحمیلی رمضان (۴۰روزه) حتی کشورهای ثالثی که درگیر جنگ نبودند، از شروع این نبرد دچار مشکل شدند، اما خوشبختانه تا این لحظه در بحث کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی کوچک‌ترین خلل و مشکلی در کشور نداریم.

نوری با بیان اینکه از حدود یک سال گذشته خطر و چالش‌های مختلفی را در کشور پشت‌سر گذاشتیم، ادامه داد: حمایت از تولیدکننده اولویت بنیادین وزارت جهاد کشاورزی و از پایه‌های اصلی موفقیت در تامین به‌موقع مایتحاج، سفره و معیشت مردم و امنیت غذایی کشور است.

وی با اشاره به وفور کالاهای اساسی در فروشگاه‌ها، تاکید کرد: در ایام جنگ تحمیلی اخیر بیشتر از ایام صلح ذخایر راهبردی داشتیم بطوری که موجودی کالاهای اساسی در بندرامام خمینی (ره) حدود ٣ میلیون تن و در کل کشور این رقم به دو برابر نیز رسیده بود که نشان از اتخاذ تدابیر دقیق و درست است.

نوری به وضعیت مناسب بارندگی در کشور اشاره کرد و افزود: وضعیت کشاورزی روند بهتر و مناسب‌تری را طی می‌کند و با اصلاحاتی که صورت گرفته، اوضاع به نفع تولیدکننده داخلی در جریان است؛ باید از همه فرصت‌ها استفاده کرد تا بتوانیم خودمان را برای شرایطی که بعد از ترسالی به وجود می‌آید، آماده‌تر کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: کشاورزان، تولیدکنندگان و زنجیره بزرگ تامین، تولید و عرضه در ایام جنگ رمضان کار فوق العاده ای انجام دادند؛ بخش کشاورزی مسئولیت سنگینی بر عهده دارد و باید به عنوان پیشران توسعه اقتصادی تلاش خود را افزایش دهد.

وی با قدردانی از نقش مردم در شرایط جنگی، اضافه کرد: مردم هوشمند ایران در ایام جنگ با اعتماد به کارگزاران خود، خودداری از خرید هیجانی و حضور محکم در میادین، بزرگ‌ترین ارتش دنیا را ناامید کرده و با ایستادگی بر مشکلات فائق آمدند.

وی گفت: روئسای سازمان‌های جهاد کشاورزی در سراسر کشور باید وضعیت بازار و موجودی کالاهای اساسی را به صورت لحظه‌ای پایش کنند و با حفظ و تقویت ارتباط خود با مردم، تشکل‌ها، اصناف و بازاریان و رسانه‌ها اقدامات، موفقیت‌های دولت و وزارت جهاد کشاورزی را تبیین کنند.

نوری با اشاره به کاهشی بودن تورم گروه خوراکی‌ها، افزود: بر اساس اعلام مرکز آمار در بهمن‌ماه تورم گروه خوراکی ۱۵.۵ درصد، اسفندماه ۸.۶ درصد و در فروردین‌ماه به ۵.۵ درصد رسید که نشان می‌دهد نه‌تنها در کالاهای اساسی کمبودی به وجود نیامده بلکه با اصلاحات ارزی، بازار محصولات اساسی به سمت تنظیم شدن در حال حرکت است.

وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: در برخی از حوزه‌ها که مربوط به کالاهای اساسی نیست، افزایش قیمت‌هایی مشاهده می‌شود که از عوامل مختلفی نشات می‌گیرد که در این خصوص به معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارتخانه دستور بررسی قیمت ١٠ قلم کالای اساسی را صادر کردم.