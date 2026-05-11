به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به مزیت‌ها و فرصت‌های تفویض اختیارات به استانداران مرزی با هدف تامین کالاهای اساسی گفت: با توجه به ظرفیت‌های استان تهران و تمرکز نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور در این استان و همچنین ضرورت تفویض اختیار به استاندار تهران، هیئت وزیران اختیارات استان‌های مرزی را به استاندار تهران نیز واگذار کرد.

بر اساس اعلام تاق تهران، وی ضمن قدردانی ویژه از استاندار تهران به دلیل حمایت از فعالان اقتصادی و طرح پیشنهادات بخش‌خصوصی در هیئت دولت گفت: پیشتر به موجب تصویب‌نامه‌های هیئت وزیران و با هدف تامین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی، اختیارات ویژه‌ای به استانداران مرزی اعطا شده بود که با پیگیری‌های به‌عمل آمده، این تدبیر حکیمانه و تسهیل گر به استانداری تهران نیز تسری یافت.

نجفی عرب با بیان اینکه «تسهیل در فرایندهای تجاری از طریق تعامل با نهادهای دولتی و از کانال شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی در حال پیگیری است»، افزود: شرایط کشور ایجاب می‌کند که کلیه ظرفیت‌های موجود در کشور برای تامین و توزیع کالاهای مورد نیاز بسیج شوند. اکنون با تفویض اختیار به استانداری تهران، می‌توان از ظرفیت گمرکات فعال استان تهران نظیر بندر خشک آپرین برای تامین کالا بهره‌برداری کرد.

دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی توضیح داد: این بندر یک پایانه چندوجهی و تحت نظارت گمرک مجهز به زیرساخت‌های گسترده لجستیکی است که به دلیل اتصال مستقیم ریلی به کلیه خطوط اصلی کشور و دسترسی آسان به بزرگراه ها و مراکز صنعتی از موقعیت استراتژیک و خاصی برخوردار است و به واسطه ارتباط مستقیم با چندین کریدور بین‌المللی مهم از جمله کریدور بین‌المللی حمل ونقل شمال- جنوب، جاده ابریشم جنوبی، کریدور حمل‌ونقل اروپا، قفقاز و آسیا و کریدورهای سازمان همکاری اقتصادی اکو از آن به عنوان دروازه جدید ترانزیت آسیای مرکزی یاد می‌شود.

نجفی عرب افزود: در شرایط فعلی، ظرفیت بندر خشک آپرین می‌تواند امکان مدیریت بهینه بار و ترخیص سریع تر کالاها در استان را فراهم کند.

رئیس اتاق تهران در ادامه با اشاره به اهمیت تامین به موقع و کم هزینه اقلام اساسی مورد نیاز مردم گفت: اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عنوان بزرگترین مجمع فعالان اقتصادی، وظیفه خود می‌داند مراتب قدردانی و حمایت همه جانبه از استانداری تهران را ابراز کرده و با بسیج همگانی بنگاه‌های اقتصادی، مجدانه اهتمام خویش را برای تحقق اهداف مدنظر مصروف کند.