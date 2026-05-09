آژیرهای هشدار در الجلیل غربی به دلیل حمله موشکی به صدا درآمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رسانه‌ های داخلی در اراضی اشغالی امروز شنبه اعلام کردند: آژیرهای خطر در «شلومی»، «حنیتا» و مناطق اطراف آن در الجلیل غربی به صدا درآمد.

بر اساس اعلام این رسانه، رسانه‌های عبری اضافه کردند: آژیرهای خطر در چند منطقه در الجلیل غربی به دلیل هشدار نفوذ پهپاد و حملات موشکی فعال شده است.

برخی رسانه ها اعلام کردند که این رخ داد پس از نفوذ پهپاد و شلیک موشک از سمت لبنان روی داده است.

بر اساس برخی گزارش‌ها، چند پهپاد به منطقه رأس الناقوره رسیده‌اند و یکی از آن‌ها نیز به شهر نهاریا نزدیک شده است.