وزارت ورزش دنبال سلامت انتخابات است/ حرکت تکواندو روبه جلو باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو امروز (دوشنبه ۲۱ اردیبهشت) به ریاست سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

سیدمحمد شروین اسبقیان بعد از پایان رای گیری برای انتخاب رئیس و یک‌ عضو هیئت رئیسه فدراسیون تکواندو گفت: وزارت ورزش از ابتدا دنبال سلامت انتخابات بوده است، اگر کسی بگوید وزارتخانه خواستار رای به کاندیدایی شده است، من استعفا می دهم.



وی ادامه داد: در مورد رای حتی با کمیته ملی المپیک و پارالمپیک هم فکر نمی کنم، معتقدیم اعضای مجمع باید رئیس فدراسیون خود را انتخاب کنند.



اسبقیان تاکید کرد: به هادی ساعی تبریک می گویم، او از مفاخر تکواندو است و حالا برای دومین دوره رئیس این رشته شده است، طبیعتا از او انتظاراتی داریم، قطعا او آسیب شناسی کرده و باید حرکت تکواندو ‌رو به جلو باشد.



معاون وزیر ورزش گفت: ریل گذاری برای موفقت حائز اهمیت است به خصوص با توجه به در پیش بودن بازی های آسیایی و شرایط منطقه که ایجاد می کند بیشتر برای اهتزاز پرچم تلاش کنیم. رژیم صهیونی و آمریکایی از بالا رفتن پرچم ما عصبانی می شود و همین مسئولیت ما را بیشتر می کند.

اسبقیان تاکید کرد: مجمع امروز قانونمند و ‌مطابق با قوانین برگزار شد. در مورد عدم تائید صلاحیت یک کاندیدا هم بگویم که موضوعی به صورت مکتوب به من اعلام نشده است.