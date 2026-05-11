۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

اسبقیان عنوان کرد؛

وزارت ورزش دنبال سلامت انتخابات است/ حرکت تکواندو روبه جلو باشد

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش تاکید دارد که با آغاز دومین‌دوره ریاست ساعی در تکواندو، این رشته باید حرکت رو به جلو داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو امروز (دوشنبه ۲۱ اردیبهشت) به ریاست سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

سیدمحمد شروین اسبقیان بعد از پایان رای گیری برای انتخاب رئیس و یک‌ عضو هیئت رئیسه فدراسیون تکواندو گفت: وزارت ورزش از ابتدا دنبال سلامت انتخابات بوده است، اگر کسی بگوید وزارتخانه خواستار رای به کاندیدایی شده است، من استعفا می دهم.

وی ادامه داد: در مورد رای حتی با کمیته ملی المپیک و پارالمپیک هم فکر نمی کنم، معتقدیم اعضای مجمع باید رئیس فدراسیون خود را انتخاب کنند.

اسبقیان تاکید کرد: به هادی ساعی تبریک می گویم، او از مفاخر تکواندو است و حالا برای دومین دوره رئیس این رشته شده است، طبیعتا از او انتظاراتی داریم، قطعا او آسیب شناسی کرده و باید حرکت تکواندو ‌رو به جلو باشد.

معاون وزیر ورزش گفت: ریل گذاری برای موفقت حائز اهمیت است به خصوص با توجه به در پیش بودن بازی های آسیایی و شرایط منطقه که ایجاد می کند بیشتر برای اهتزاز پرچم تلاش کنیم. رژیم صهیونی و آمریکایی از بالا رفتن پرچم ما عصبانی می شود و همین مسئولیت ما را بیشتر می کند.

اسبقیان تاکید کرد: مجمع امروز قانونمند و ‌مطابق با قوانین برگزار شد. در مورد عدم تائید صلاحیت یک کاندیدا هم بگویم که موضوعی به صورت مکتوب به من اعلام نشده است.

