صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (یکشنبه، ۲۰ اردیبهشت)، در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود: طی امروز در مناطق شمال شرق و شرق کشور نیز وزش باد شدید، وقوع گردوخاک و کاهش نسبی دما رخ خواهد داد که میتواند موجب کاهش کیفیت هوا و افت دید افقی در برخی مناطق شود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: فردا (دوشنبه، ۲۱ اردیبهشت)، در شمال آذربایجان شرقی و اردبیل، ارتفاعات البرز، خراسان رضوی و ارتفاعات خراسان جنوبی افزایش ابر و گاهی رگبار خفیف و پراکنده پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: از بعدازظهر روز دوشنبه، در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار همراه با روند افزایش نسبی دما مستقر خواهد شد.
ضیائیان درباره وضعیت جوی روزهای آینده نیز گفت: روز سهشنبه (۲۲ اردیبهشت)، با ورود موج جدیدی به غرب کشور، در مناطقی از کرمانشاه، کردستان، زنجان، اردبیل، همدان، جنوب استانهای قزوین، البرز و تهران، شمال استانهای مرکزی، قم، اصفهان، لرستان و ایلام افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیشبینی میشود.
این مقام مسئول سازمان هواشناسی تصریح کرد: روز چهارشنبه (۲۳ اردیبهشت) نیز در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، برخی مناطق سواحل دریای خزر، دامنههای جنوبی البرز و شمال استانهای مرکزی و قم، ابرناکی، رگبار و رعدوبرق و وزش باد رخ خواهد داد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی درباره وضعیت جوی پایتخت یادآور شد: آسمان تهران امروز (۲۰ اردیبهشت) صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش باد پیشبینی میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حداقل و حداکثر دمای هوای تهران امروز به ترتیب ۱۷ و ۲۹ درجه سانتیگراد خواهد بود.
