۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

جمع آوری ۸۹ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز در زابل

زابل- فرمانده انتظامی زابل از جمع آوری ۸۹ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسینعلی سنچولی صبح یکشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای برخورد با مخلان نظم و امنیت، طرح ارتقای امنیت اجتماعی طی هفته گذشته در سطح شهرستان زابل اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زابل ادامه داد: در نتیجه اجرای این طرح ۲۱ نفر سارق، ۴۸ نفر معتادمتجاهر، ۸ نفر خرده فروش مواد مخدر و ۸۹ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز دستگیر شدند.

وی بیان کرد: همچنین در این مقدار یک کیلو، ۶۰۰ گرم انواع موادمخدر، ۱۴ قبضه اسلحه غیرمجاز کشف و ۵۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف، فاقد پلاک و دارای آلودگی صوتی توقیف و روانه پارکینگ شدند.

