لزوم تدوین نقشه راه اینترنتی برای شرایط بحرانی

رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چالشهای ناشی از اختلالات اینترنتی اظهار کرد: طی سال گذشته دستکم سه بحران جدی منجر به قطع یا محدودیت اینترنت شده است؛ از اینرو حاکمیت و بهویژه دولت باید از پیش، سازوکارها و برنامههای مشخصی برای شرایط بحرانی تدوین و به کسبوکارها ابلاغ کنند تا فعالان این حوزه بتوانند با آمادگی بیشتری فعالیت خود را ادامه دهند.
وی با تأکید بر اینکه همه مردم باید از دسترسی برابر به اینترنت برخوردار باشند، افزود: در شرایط بحرانی میتوان تدابیری اتخاذ کرد تا کسبوکارهایی که وابستگی مستقیم به اینترنت دارند، از دسترسی ویژه و پایدار برخوردار شوند؛ نه اینکه این امکان بدون اولویتبندی در اختیار گروههای مختلف قرار گیرد.
الفتنسب در ادامه با اشاره به وضعیت پلتفرمهای داخلی تصریح کرد: پلتفرمهای داخلی نسبت به سالهای گذشته پیشرفت قابل توجهی داشتهاند و وضعیت آنها بهمراتب بهتر شده است، اما همچنان برخی ابزارهای تخصصی، بهویژه در حوزه بازاریابی و تبلیغات، به سطح مطلوب نرسیدهاند و نیازمند توسعه بیشتر هستند.
وی خاطرنشان کرد: کسبوکارهای خرد سالهاست در پلتفرمهایی مانند اینستاگرام فعالیت میکنند و برای توسعه فعالیت خود سرمایهگذاری و تبلیغات گستردهای انجام دادهاند. در صورتی که قرار باشد مهاجرت به پلتفرمهای داخلی صورت گیرد، این روند باید بهصورت تدریجی و همزمان با حفظ فعالیت در اینستاگرام انجام شود. تحقق این موضوع نیز مستلزم ارائه مشوقهایی همچون معافیتهای مالیاتی، افزایش جامعه کاربران و ایجاد جذابیتهای اقتصادی برای فعالان این حوزه است.
رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی با بیان اینکه پیشنهادهای لازم در این زمینه به دولت ارائه شده است، گفت: اتحادیه در حال پیگیری موضوع و رایزنی با دستگاههای مربوطه است.
الفتنسب همچنین با اشاره به آسیبهای واردشده به کسبوکارهای اینترنتی در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: بررسیها و تحقیقات انجامشده نشان میدهد کسبوکارهای خرد، بهویژه فعالان شبکههای اجتماعی، متحمل خسارات جدی شدهاند.
وی افزود: شرکتهای کوچک و متوسط بیش از سایر بخشها در معرض آسیب قرار دارند و موضوع تعدیل نیرو در این دسته از کسبوکارها جدیتر دنبال میشود. با این حال، هنوز آمار رسمی و دقیقی از سوی نهادهای مسئول، بهویژه وزارت ارتباطات، درباره میزان خسارات منتشر نشده است.
