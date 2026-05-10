سرمای بهاره به کام زردآلوی شاهرود؛ ۶۰درصد باغات بخش مرکزی خشکید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح یکشنبه در بازدید از باغات زردآلو شاهرود با اشاره به اینکه بخش مرکزی این شهرستان ۴۳۰ هکتار باغ زردآلو دارد، بیان کرد: متاسفانه بخش عمده ای از این باغات تحت تأثیر سرمای بهاره قرار گرفته است.

وی با تاکید به اینکه شاهرود یکی از قطب های مهم تولید زردآلو در استان سمنان به شمار می رود، افزود: ۶۰ درصد این باغات دچار خسارت سرما زدگی بهاره شدند.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به اینکه این خسارت در رقم رجبعلی بیشتر مشهود است، ادامه داد: مقاومت این رقم نسبت به سرما بسیار پایین است.

غریب مجنی اظهار داشت: این در حالی که ارقام جهانگیری و خیبه ای مقاومت بهتری نسبت به سرما دارند و کمتر این باغات متحمل خسارات سرمازدگی شدند.

وی اضافه کرد: اکیپ های بیمه در محل مستقر هستند تا ضمن بررسی ابعاد خسارت و طی مراحل قانونی از باغداران آسیب دیده حمایت کنند.