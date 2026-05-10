از سرگیری فعالیت اداری دانشگاه شریف؛ بازگشت تدریجی دانشجویان

به گزارش مهر به نقل از روزنامه شریف، با از سرگیری فعالیت ادارات دانشگاه صنعتی شریف و بازگشت تدریجی دانشجویان، تعدادی از واحدهای خدماتی در طبقه چهارم ساختمان تغذیه، فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.

این اقدام در راستای تسهیل امور رفاهی دانشجویان و کارکنان دانشگاه صورت گرفته است.

آغاز به کار مجدد کتابخانه مرکزی

از سوی دیگر، کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و گنجینه دانشگاه نیز از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ بعدازظهر در روزهای اداری، آماده ارائه خدمات به دانشجویان و اساتید خواهد بود. دانشجویان و اعضای هیئت علمی می‌توانند برای امانت یا مطالعه کتاب به این مراکز مراجعه نمایند.