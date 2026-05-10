به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد بوستانافروز ظهر امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در راستای اجرای احکام قانونی و باهدف صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربریهای غیرمجاز، عملیات رفع تصرف و آزادسازی اراضی کشاورزی در منطقه «چغاهروشی» شهرستان خرمآباد با حضور نماینده دادستان، یگانهای حفاظت امور اراضی سطح استان، عوامل نیروی انتظامی و سایر عوامل مرتبط انجام شد.
وی افزود: در این عملیات ۲۰ هزار مترمربع از اراضی کشاورزی که بهصورت غیرمجاز مورد تصرف و تغییر کاربری قرار گرفته بود، شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، آزادسازی شد
فرمانده یگان حفاظت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اینکه حفظ کاربری اراضی کشاورزی از اولویتهای مهم یگان حفاظت امور اراضی است، تصریح کرد: هرگونه ساختوساز غیرمجاز، دیوارکشی، تفکیک و تغییر کاربری بدون اخذ مجوزهای قانونی، تخلف محسوب شده و یگان حفاظت امور اراضی با جدیت با این موارد برخورد میکند.
سرهنگ محمد بوستانافروز، ادامه داد: صیانت از اراضی کشاورزی نقش مهمی در حفظ امنیت غذایی، توسعه پایدار و جلوگیری از تخریب منابع پایه تولید دارد و در این مسیر، همکاری مردم، دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی بسیار مؤثر و راهگشا است.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف و تعرض به اراضی کشاورزی و باغات موضوع را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ سازمان امور اراضی کشور گزارش کنند تا در سریعترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.
