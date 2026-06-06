تخریب ویلای ۴۰۰ متری غیرمجاز در چالوس

عباس درازی نیا در گفت وگو با خبرنگار مهر از تخریب یک واحد مسکونی ۴۰۰ مترمربعی در روستای کریم‌آباد خبر داد که بدون اخذ مجوز قانونی در زمین‌های کشاورزی احداث شده بود.

وی گفت: این بنا در راستای ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها قلع‌وقمع شده است. وی افزود: هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی حاصلخیز استان مازندران و به‌ویژه شهرستان چالوس بدون برخورد قاطع قانونی نخواهد ماند.

درزی‌نیا با اشاره به همکاری نزدیک دستگاه قضایی در این زمینه، تصریح کرد: هدف اصلی از این اقدامات، صیانت از امنیت غذایی و جلوگیری از کاهش سطح زیر کشت اراضی مرغوب کشاورزی است.