۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۲۳

روسیه: اروپا دیگر خواهان ایفای نقش در مذاکرات صلح اوکراین نیست

یک مقام ارشد روسیه اعلام کرد که اروپایی‌ها دیگر بر لزوم مشارکت خود در مذاکرات صلح اوکراین تاکید نمی‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیمیتری پولیانسکی، نماینده دائم روسیه در سازمان امنیت و همکاری اروپا در مصاحبه با ریانووستی گفت: پیشتر، بسیاری از اروپایی‌ها در مورد اینکه چگونه باید سر میز مذاکرات اوکراین باشند و اینکه ضمانت‌های امنیتی باید فقط با تعامل با اتحادیه اروپا تضمین شود، صحبت می‌کردند.

به گفته وی، در اظهارات اخیر اروپایی‌ها این موضوعات دیگر جایی ندارد و درباره مشارکت خود در مذاکرات اوکراین صحبتی به میان نمی آورند.

از زمان روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در کاخ سفید، اتحادیه اروپا از مذاکرات صلح اوکراین کنار گذاشته شد.

واشنگتن حتی اروپا و انگلیس را به کارشکنی در مذاکرات صلح اوکراین متهم کرد.

