اصناف فارس همواره مدافع مرزهای امنیت اقتصادی کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت جوانمردی عصر یکشنبه در دومین اجلاس عمومی اتاق اصناف با محوریت «هم‌اندیشی و پشتیبانی از جبهه مقاومت» با اشاره به وضعیت ویژه منطقه و تهدیدات مستمر دشمنان، گفت:امروز دشمن، همانند دوران دفاع مقدس، جنگی ترکیبی را به ما تحمیل کرده است. هر لحظه ممکن است قصد تجاوز دوباره داشته باشد؛ در خواب‌های خام خود، رؤیای تصرف جزایر ایرانی و دسترسی به منابع نفتی و ثروت کشور را می‌بیند، اما شناختی از ملت ما ندارد.

وی تأکید کرد: دشمن در تحلیل‌های خود همواره مردم ایران را دست‌کم گرفته است و افزود:ملت ایران در طول تاریخ نشان داده‌اند که اجازه تعرض به خاک وطن را نخواهند داد. جوانان ایران‌زمین همان‌گونه که در هشت سال دفاع مقدس جانفشانی کردند، امروز نیز برای امنیت و آرامش کشور ایستاده‌اند.

‌جوانمردی با اشاره به فداکاری‌های اخیر مردم در جنگ‌های منطقه‌ای و همراهی اصناف با جبهه مقاومت گفت: در جنگ دوازده روزه و جنگ رمضان، اصناف شیراز و فارس در خط مقدم خدمت‌رسانی بودند و بسیاری از اتحادیه‌ها بدون هیچ دستور رسمی، خودجوش پای کار آمدند و نیازهای منطقه را تأمین کردند.

رئیس اتاق اصناف فارس در ادامه به عملکرد اصناف در بحران‌های داخلی کشور اشاره کرد و افزود:اصناف فارس در همه مقاطع بحرانی از جمله دوران کرونا، سیل شیراز، و رخدادهای اقتصادی اخیر، پای کار بوده‌اند. ما اجازه ندادیم هیچ کالایی در بازار کمیاب شود، هیچ خانواده‌ای بدون نیازمندی اولیه بماند. این مردم و اصناف هستند که آرامش کشور را حفظ کرده‌اند.

وی با اشاره به دستاوردهای صنفی اخیر گفت: اصناف فارس اکنون در سطح ملی رتبه نخست را دارند. رئیس اتاق اصناف کشور، نام فارس به عنوان برترین اتاق اصناف کشور مطرح می‌کند؛ این افتخار حاصل همت، مشارکت و روحیه جهادی اصناف استان است.

جوانمردی تأکید کرد: پشتیبانی از جبهه‌ها تنها وظیفه نظامیان نیست. امروز هر مغازه‌دار، هر تولیدکننده، هر بازاری می‌تواند رزمنده‌ای در خط مقدم اقتصاد باشد. هر کمک کوچک، هر حمایت مالی و هر تلاش در حفظ بازار، یک خدمت ملی است.