مدیرکل آموزش و پرورش لرستان: به مدیران و معلمان میدان عمل داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی، شامگاه یکشنبه در جمع مدیران و روسای شهرستانها و مناطق استان، با تأکید بر نقش محوری مدرسه در نظام آموزشی به تبیین رویکردهای مدیریتی مؤثر در آموزش و پرورش پرداخت.
مدرسه، خط مقدم آموزش و تربیت است
سهرابی اظهار داشت: مدرسه، خط مقدم آموزش و تربیت است و هر جا که اعتماد، مسئولیتپذیری و تفویض اختیار درست شکل بگیرد، کیفیت آموزشی نیز ارتقا پیدا میکند.
وی ادامه داد: مدیر مدرسه فقط یک مسئول اداری نیست، بلکه رهبر آموزشی و تربیتی مجموعه است.
مدیریت میدانی، مشارکتمحور و مبتنی بر شناخت دانشآموز، معلم و خانواده
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان افزود: مدرسه باید با مدیریت میدانی، مشارکتمحور و مبتنی بر شناخت واقعی از دانشآموز، معلم و خانواده اداره شود.
سهرابی با اشاره به اهمیت جایگاه معلمان تصریح کرد: معلم در قلب فرآیند تعلیم و تربیت قرار دارد و هر سیاستی که بخواهد در آموزش و پرورش موفق باشد، باید با اتکا به ظرفیت معلمان و اعتماد به تجربه آنان اجرا شود.
فاصله گرفتن از تمرکز بیش از حد؛ شرط پویایی نظام آموزشی
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان ادامه داد: نظام آموزشی زمانی به سمت پویایی حرکت میکند که از تمرکز بیش از حد فاصله بگیرد و به مدیران شهرستانها، مناطق و مدارس اجازه دهد متناسب با شرایط بومی و نیازهای واقعی تصمیمگیری کنند.
مدرسه؛ کانون پرورش انسان مسئول، اخلاقمدار و متعهد به جامعه
سهرابی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی آموزش و پرورش گفت: مدرسه تنها محل آموزش دروس نیست، بلکه کانون پرورش انسان مسئول، اخلاقمدار و متعهد به جامعه است و مدیران و معلمان در این مسیر نقشی تعیینکننده دارند.
پیشبرد اهداف بدون همراهی مدیران و معلمان ممکن نیست
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از تلاش مدیران و فرهنگیان استان خاطرنشان کرد: پیشبرد اهداف آموزش و پرورش بدون همراهی صمیمانه مدیران مدارس، معلمان و مجموعههای شهرستانی و منطقهای ممکن نیست و باید با همافزایی، همدلی و نگاه مسئولانه در مسیر ارتقای کیفیت آموزشی حرکت کرد.
نظر شما