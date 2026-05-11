به گزارش خبرنگار مهر ، مرتضی ذاکریان یکشنبه شب در موکب رسانه با گرامیداشت هفته ارتباطات و روابط عمومی، از تلاش‌های شبانه‌روزی خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و روابط عمومی‌ها در روزهای دشوار اخیر قدردانی کرد و اظهار داشت: در روزهایی که ملت ایران داغدار شهادت رهبر عظیم الشان انقلاب جمعی از فرماندهان و هموطنان، کودکان، دانش‌آموزان و رزمندگان اسلام بود، فعالان رسانه‌ای در خط مقدم جهاد تبیین، انعکاس رشادت‌های رزمندگان و انتقال واقعیت‌ها به افکار عمومی داخلی و بین‌المللی نقش‌آفرینی کردند.

وی با تسلیت ایام سوگواری و گرامیداشت یاد شهدای مقاومت افزود: امروز جنگ تنها به میدان نظامی محدود نیست و رسانه‌ها، روابط عمومی‌ها و خبرنگاران در خط مقدم مقابله با جنگ روایت‌ها قرار دارند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات حمایتی دولت در حوزه اقتصادی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حمایت از مشاغل و بنگاه‌های اقتصادی متاثر از جنگ، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای تدوین کرده است.

ذاکریان بیان کرد: در این بسته حمایتی، مشاغل در سه گروه شامل بنگاه‌های تک‌نفره، واحدهای دارای ۲ تا ۵۰ نفر اشتغال و بنگاه‌های دارای بیش از ۵۰ تا ۲ هزار نفر اشتغال دسته‌بندی شده‌اند.

وی ادامه داد: برای گروه‌های اول و دوم، به ازای هر نفر حفظ اشتغال، ۴۴ میلیون تومان تسهیلات برای دو ماه متوالی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: چنانچه بنگاه‌ها بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد اشتغال خود را حفظ کنند، تسهیلات با نرخ ۲۳ درصد پرداخت خواهد شد و در صورت افزایش اشتغال، پنج درصد مشوق کاهش نرخ سود اعمال می‌شود و نرخ تسهیلات به ۱۸ درصد کاهش می‌یابد.

ذاکریان تصریح کرد: در مقابل، اگر واحدی اقدام به تعدیل نیرو کند، نرخ تسهیلات با جریمه ۱۲ درصدی به ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.

وی درباره بنگاه‌های دارای بیش از ۵۰ نفر اشتغال نیز گفت: برای این واحدها نیز به ازای هر نفر حفظ اشتغال، مبلغ ۲۲ میلیون تومان برای یک ماه پیش‌بینی شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به استقبال فعالان اقتصادی استان از این بسته حمایتی اظهار کرد: تا صبح امروز، ۱۵۵ متقاضی در سامانه مربوطه ثبت‌نام کرده‌اند که مجموع درخواست آن‌ها حدود ۵۷ میلیارد و ۷۷۲ میلیون تومان بوده است.

وی افزود: تاکنون برای دو متقاضی مبلغ ۱۷۶ میلیون تومان جهت حفظ چهار فرصت شغلی پرداخت شده و روند پرداخت‌ها در روزهای آینده افزایش خواهد یافت.

جذب بیش از ۱۰۳ درصدی تسهیلات تبصره ۱۸ در خراسان جنوبی

ذاکریان با اشاره به عملکرد استان در جذب تسهیلات تبصره ۱۸ گفت: خراسان جنوبی موفق شد بیش از ۱۰۳.۳ درصد اعتبارات تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۲ را جذب کند و حتی از محل اعتبارات ملی نیز منتفع شود.

وی ارزش این تسهیلات را بیش از هزار و ۵۷ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از این پس تسهیلات مربوط به سال ۱۴۰۳ با عنوان «تسهیلات تبصره ۲» شناخته خواهد شد.

به گفته وی، تاکنون حدود ۴۲ طرح در کمیته‌های کارشناسی به ارزش ۱۳۸ میلیارد تومان مصوب شده که از این تعداد، پنج طرح به ارزش ۲۲ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان به بانک کشاورزی معرفی شده‌اند و به‌زودی فرآیند پرداخت آن‌ها آغاز می‌شود.

افزایش اقبال سرمایه‌گذاران خارجی به خراسان جنوبی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری خارجی در استان گفت: یکی از اتفاقات مهم ماه‌های اخیر، افزایش قابل توجه اقبال سرمایه‌گذاران خارجی به خراسان جنوبی، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بوده است.

ذاکریان اظهار کرد: در شرایطی که بسیاری از کشورها در زمان جنگ با پدیده فرار سرمایه مواجه می‌شوند، در خراسان جنوبی شاهد صدور مجوزهای جدید سرمایه‌گذاری خارجی بودیم.

وی افزود: در نخستین روز اردیبهشت‌ماه امسال، دو مجوز جدید سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر صادر شد که یکی مربوط به نیروگاه خورشیدی ۳۰ مگاواتی در نهبندان و دیگری پروژه‌ای سه مگاواتی با سرمایه‌گذاری یک سرمایه‌گذار عمانی است.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذار پروژه ۳۰ مگاواتی ایرانی‌الاصل و مقیم چین است و کل سرمایه، تجهیزات، پنل‌ها و اینورترها از کشور چین وارد خواهد شد.

ذاکریان این موضوع را نشانه اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به ثبات و اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: سرمایه‌گذاران با تحلیل درست شرایط منطقه و جایگاه ایران، تصمیم خود را برای ورود سرمایه به کشور گرفته‌اند.

وی بیان کرد: حدود ۵۰ درصد ظرفیت انرژی تجدیدپذیر خراسان جنوبی توسط سرمایه‌گذاران خارجی تامین شده و این اقدام علاوه بر خنثی‌سازی تحریم‌ها، به کاهش ناترازی انرژی در استان کمک کرده است.

احداث مزرعه خورشیدی وزارت اقتصاد در خراسان جنوبی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین از جانمایی مزرعه خورشیدی ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان خبر داد و گفت: با موافقت وزارتخانه، خراسان جنوبی به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در اجرای تکالیف قانونی تامین برق از انرژی‌های تجدیدپذیر انتخاب شده است.

وی افزود: عملیات اجرایی این پروژه در آینده نزدیک آغاز خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی همچنین به پروژه «الیاف شیشه خضری» اشاره کرد و گفت: این پروژه با سرمایه‌گذاری خارجی ۳۰ میلیون دلاری در حال اجراست و در صورت تامین گاز مورد نیاز، ۲۰۰ فرصت شغلی جدید در منطقه ایجاد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: محصولات این واحد به صورت کامل صادر می‌شود و جزو محصولات های‌تک به شمار می‌رود و تاکنون نیز هیچ‌گونه تعدیل نیرو یا معوقه کارگری در این مجموعه وجود نداشته است.