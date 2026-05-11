۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۴۹

پرنده نادر «سار صورتی» در محدوده زیستگاه تالاب قوپی باباعلی مشاهده شد

ارومیه - رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد از ثبت پرنده نادر و حمایت‌ شده «سار صورتی» پس از گذشت چندین دهه، در محدوده زیستگاه تالاب بین المللی قوپی باباعلی خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر، فاروق سلیمانی ضمن تبریک روز جهانی پرندگان مهاجر اظهار کرد: این گونه کمیاب طی روزهای اخیر توسط کارشناسان محیط زیست در حاشیه تالاب مشاهده و ثبت شده است.

وی گفت: سار صورتی از گونه‌های حمایت‌ شده به شمار می‌رود و مشاهده آن در یک زیستگاه، نشانه‌ای مثبت از شرایط مطلوب محیطی آن منطقه تلقی می‌شود.

سلیمانی اظهار کرد:حضور این پرنده پس از سال‌ها می‌تواند بیانگر بهبود وضعیت زیستگاه و افزایش منابع غذایی در تالاب باشد.

وی گفت: تالاب قوپی باباعلی یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان مهاجر در منطقه به شمار می‌رود و هر ساله میزبان گونه‌های مختلفی از پرندگان آبزی و کنارآبزی می باشد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد بر لزوم حفاظت هرچه بیشتر از تالاب ها تأکید نمود و از مردم درخواست نمود با رعایت اصول طبیعت‌گردی، از ایجاد مزاحمت برای انواع گونه های آبزی و کنار آبزی خودداری کنند.

وی افزود: بازگشت سار صورتی به تالاب قوپی باباعلی نه‌تنها یک مشاهده ساده نمی باشد، بلکه پیامی روشن از ظرفیت‌های طبیعی این منطقه و اهمیت پاسداری از آن برای نسل‌های آینده است، رخدادی که امیدها برای تداوم حیات گونه‌های نادر در این زیستگاه را زنده کرده است.

کد مطلب 6826266

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
