پرنده نادر «سار صورتی» در محدوده زیستگاه تالاب قوپی باباعلی مشاهده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاروق سلیمانی ضمن تبریک روز جهانی پرندگان مهاجر اظهار کرد: این گونه کمیاب طی روزهای اخیر توسط کارشناسان محیط زیست در حاشیه تالاب مشاهده و ثبت شده است.
وی گفت: سار صورتی از گونههای حمایت شده به شمار میرود و مشاهده آن در یک زیستگاه، نشانهای مثبت از شرایط مطلوب محیطی آن منطقه تلقی میشود.
سلیمانی اظهار کرد:حضور این پرنده پس از سالها میتواند بیانگر بهبود وضعیت زیستگاه و افزایش منابع غذایی در تالاب باشد.
وی گفت: تالاب قوپی باباعلی یکی از زیستگاههای مهم پرندگان مهاجر در منطقه به شمار میرود و هر ساله میزبان گونههای مختلفی از پرندگان آبزی و کنارآبزی می باشد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد بر لزوم حفاظت هرچه بیشتر از تالاب ها تأکید نمود و از مردم درخواست نمود با رعایت اصول طبیعتگردی، از ایجاد مزاحمت برای انواع گونه های آبزی و کنار آبزی خودداری کنند.
وی افزود: بازگشت سار صورتی به تالاب قوپی باباعلی نهتنها یک مشاهده ساده نمی باشد، بلکه پیامی روشن از ظرفیتهای طبیعی این منطقه و اهمیت پاسداری از آن برای نسلهای آینده است، رخدادی که امیدها برای تداوم حیات گونههای نادر در این زیستگاه را زنده کرده است.
نظر شما