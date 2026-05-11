توقیف خودرو متخلف با سرعت ۱۹۰ کیلومتر بر ساعت در محور اردبیل-خلخال

سرهنگ فخر الدین اصغری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تداوم اجرای طرح افزایش انضباط عبور و مرور و تامین امنیت ترافیکی، تیم کنترل سرعت پاسگاه پلیس راه اردبیل - خلخال هنگام کنترل تردد خودروهای عبوری ، یک دستگاه سواری بی ام دبلیو را که راننده خودرو با سرعت غیرمجاز ۱۹۰ کیلومتر در ساعت در حال حرکت بود، متوقف کردند.

وی افزود: راننده ی متخلف اعمال قانون و خودروی مورد استفاده او توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.

رئیس پاسگاه پلیس راه اردبیل-خلخال از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی سفر ایمن و عاری از هرگونه حادثه ای را برای خود و خانواده شان رقم بزنند و از ارتکاب تخلفات حادثه ساز که زمینه ساز وقوع تصادفات رانندگی هستند، اکیدا اجتناب کنند.