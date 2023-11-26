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۵ آذر ۱۴۰۲، ۲۳:۲۰

گاز در شهرستان های بویراحمد و دنا قطع می شود

گاز در شهرستان های بویراحمد و دنا قطع می شود

یاسوج_ شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از قطع گاز در شهرستان های بویراحمد و دنا به علت توسعه شبکه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت گاز استان در اطلاعیه اعلام کرد: به اطلاع مشترکین در شهرستان دنا می‌رساند جهت توسعه شبکه گازرسانی، گاز شهر پاتاوه فردا دوشنبه ۶ آذر از ساعت ۸ به مدت ۱۲ ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع خواهد شد.

همچنین در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع شهروندان محترم در شهرستان بویراحمد می‌رساند جهت توسعه شبکه گازرسانی، گاز مناطق مور دراز، چنارستان، خلف آباد و کرد لاغری در شهرستان بویراحمد فردا دوشنبه ۶ آذر از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۲ ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع خواهد شد.

خواهشمند است شهروندان در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری نمایند.

همچنین مشترکین ضمن پیش بینی تمهیدات لازم شیر گاز بعد از کنتور خود را بسته نگه دارند و تا وصل مجدد گاز توسط مأمورین این شرکت از دستکاری سیستم‌های خود خودداری کنند.

کد مطلب 5950870

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