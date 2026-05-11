به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، جلسه نظارت بر روند تامین و تدارک کالاهای اساسی با حضور غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، معاونان و روسای سازمانها و شرکتهای تابعه برگزار شد.
وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه بر تقویت جریان تامین، تدارک و نظارت بر کالاهای اساسی بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان محصولات کشاورزی، مهمترین رسالت وزارت جهاد کشاورزی است.
وی افزود: مدیران بخشهای ستادی و روسای سازمانهای جهاد کشاورزی، موجودی کالا و قیمتها در بازار را دقیق و مستمر رصد و گزارش کنند، تا در صورت نیاز هماهنگیهای لازم برای کنترل و مدیریت بازار در سطح ملی و استانی انجام شود.
نوری با بیان اینکه تکانههای ناشی از جنگ و تحریم تاثیری بر امنیت غذایی نداشته است، تصریح کرد: ذخیره کالاهای اساسی از ماهها پیش انجام شده، امنیت غذایی کشور پایدار است و جای هیچ نگرانی برای تولید، تامین و توزیع کالاهای کشاورزی نیست.
