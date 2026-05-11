۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹

رایزنی مقامات پاکستان وآمریکا درباره دستیابی به صلح میان تهران واشنگتن

وزارت خارجه پاکستان در بیانیه ای از رایزنی وزیر امور خارجه این کشور با کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد درباره تلاش‌های دیپلماتیک مرتبط با دستیابی به صلح (میان تهران و واشنگتن) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه در دیدار با کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد، بر نقش پاکستان در تسهیل تماس ها میان واشنگتن و تهران تأکید کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان در این خصوص آمده است: وزیر امور خارجه در دیدار با ناتالی ای. بیکر کاردار سفارت آمریکا در اسلام آباد، ابراز امیدواری کرد که تلاش‌ های دیپلماتیک مرتبط با دستیابی به صلح (میان تهران و واشنگتن) کمک کند.

اسلام آباد اضافه کرد: وزیر امور خارجه پاکستان بر نقش خود در تسهیل ارتباط بین آمریکا و ایران تأکید کرده و ابراز امیدواری کرد که تلاش‌ های دیپلماتیک مداوم بتواند به صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن کمک کند.

