فعالیت ۸ هزار موکب جهادی فعال در اجتماعات شبانه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد زهرایی روز دوشنبه در آیین بهرهبرداری از نخستین دهکده اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی اظهار کرد: جریان جهادی به عنوان یک فناوری نوین انقلاب، قدرت تولید نرم برای نظام است؛ جریانی زنده و جذاب که جوانان را جذب میکند و انرژی آنان را به میدان میآورد.
رئیس بسیج سازندگی کشور ادامه داد: جهادگران تنها به کار بازسازی و جابه جایی اساسی اکتفاء نکرده اند بلکه در میدانداری و خدمت به مردم نیز پیشگام هستند.
وی گفت: در جنگ اخیر ۲ هزار جهادگر خراسانی با ماشین، هزینه شخصی، ابزار و تخصص خود وارد تهران بزرگ شدند و در عرصههایی که نیاز به تخصص آنان بود، ۶۰۰ واحد از ۱۰ هزار واحد مسکونی آسیبدیده را بازسازی کرده و به اتمام رساندند.
زهرایی این اقدام را برگ افتخاری برای جهادیهای خراسان رضوی دانست و گفت: همین جهادگران پیش از این در جریان وقوع سیل و زلزله در برخی از استانها و مناطق نیز کمکرسانی کردهاند.
رئیس بسیج سازندگی کشور در ادامه با اشاره به تجاوز اخیر آمریکا و اسراییل به کشورمان گفت: دشمن با خیال واهی و با فرض ضعیف شدن توان نظامی و گسست در نظام سیاسی و اجتماعی ایران جنگ دوازده روزه را آغاز کرد.
وی افزود: دشمن پیشتر تستهایی انجام داده بود و گمان میکرد با این جنگ، هستههای خفته و مسلح درون نظام را فعال کند اما در عمل دید که ایران هم در قدرت نظامی و هم در پیوندهای اجتماعی خود، سریع بازیابی شد و مردم از کشور حمایت کردند.
زهرایی اظهار کرد: دشمن در این جنگ تحمیلی که در میانه آنیم به آنچه میخواست دست نیافته و اکنون به دنبال رسیدن به همان اهداف از طرق دیگر چون تحریمهای جدید و غیره است.
رئیس بسیج سازندگی کشور افزود: نباید اجازه دهیم کودتای دیماه تکرار شود؛ امروز زمان بیتفاوتی نیست و باید با افتخار و صدای بلند از انقلاب در هر عرصهای که تخصص داریم، دفاع کنیم.
