سقوط یک تابلو راهنمای مسیر در شیراز، یک مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عیدیپور گفت: عصر سه شنبه ۲۹ اردیبهشت یک مورد سقوط تابلو راهنمای مسیر در بلوار میرزای شیرازی غربی نرسیده به زیرگذر صنایع به سامانه ۱۲۵ اتشنشانی شیراز اعلام شد.
وی افزود: یک خودرو امدادی به محل حادثه اعزام و مشخص شد به دلیل شرایط جوی و وزش باد شدید یکی از تابلوهای راهنمای مسیر دچار سقوط شده و روی یک خودرو ۲۰۶ فرود امده است.
عیدی پور گفت: بر اثر این حادثه یک نفر دچار مصدومیت شده بود که به عوامل اورژانس تحویل و به مراکز بیمارستانی منتقل شد.
رئیس آتشنشانی شیراز گفت: نیروهای اتشنشان سپس نسبتبه ایمنسازی کامل مسیر اقدام کردند.
نظر شما