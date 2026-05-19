سقوط یک تابلو راهنمای مسیر در شیراز، یک مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عیدی‌پور گفت: عصر سه شنبه ۲۹ اردیبهشت یک مورد سقوط تابلو راهنمای مسیر در بلوار میرزای شیرازی غربی نرسیده به زیرگذر صنایع به سامانه ۱۲۵ اتش‌نشانی شیراز اعلام شد.

وی افزود: یک خودرو امدادی به محل حادثه اعزام و مشخص شد به دلیل شرایط جوی و وزش باد شدید یکی از تابلوهای راهنمای مسیر دچار سقوط شده و روی یک خودرو ۲۰۶ فرود امده است.

عیدی پور گفت: بر اثر این حادثه یک نفر دچار مصدومیت شده بود که به عوامل اورژانس تحویل و به مراکز بیمارستانی منتقل شد.

رئیس آتش‌نشانی شیراز گفت: نیروهای اتش‌نشان سپس نسبت‌به ایمن‌سازی کامل مسیر اقدام کردند.