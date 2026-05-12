هوش مصنوعی وارد جام جهانی می شود/ رونمایی فیفا از تحلیل مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، فیفا از مجموعه مطالعات فنی ویژه جام جهانی ۲۰۲۶ رونمایی کرد که تحلیلی پیشرفته از تمام دیدارهای این رقابتها ارائه خواهد کرد.
این مجموعه به توسعه و افزایش درک فوتبال در سراسر جهان کمک میکند.
فیفا در بیانیهای که از طریق مرکز رسانهای خود منتشر کرد، اعلام کرد که مطالعات فنی تحت نظارت آرسن ونگر، رئیس بخش توسعه فوتبال جهانی فیفا، فعالیت خواهد کرد.
اعضای این کمیته شامل اتو آدو، توبین هیث، یورگن کلینزمن، چین لودلو، مایکل اونیل، ژیلبرتو سیلوا، جان دال توماسون، پائولو وانشوب، آرون وینتر و پابلو زابالیتا هستند.
باسکال زوئربوهلر، کارشناس ارشد فوتبال فیفا، به همراه تام گاردنر، رئیس بخش بینش عملکرد فوتبال، رهبری این کمیته را بر عهده دارند. تیم پشتیبان شامل تحلیلگران فوتبال، مهندسان داده، دانشمندان داده و تحلیلگران عملکرد است که هم به صورت حضوری در میامی و دالاس و هم از راه دور از شهر منچستر انگلستان فعالیت میکنند.
فیفا تأکید کرد که جدیدترین معیارها و دادههای عملکرد در تاریخ جام جهانی را از طریق تلویزیون و اینترنت در اختیار هواداران جهانی، تیمهای شرکتکننده و بازیکنان قرار خواهد داد.
همچنین سرویس «هوش مصنوعی فوتبالی تقویتشده» که توسط تیم تحقیقات عملکرد فوتبال فیفا با همکاری آرسن ونگر توسعه یافته، بینشهای جدیدی برای تحلیل دیدارها از طریق تصاویر حین بازی و پس از آن با استفاده از فناوری واقعیت افزوده و گرافیکهای سنتی ارائه میدهد.
ونگر گفت: مطالعات فنی به شناسایی روندهای رایج در بازی کمک میکند و نسلهای آینده را برای توسعه فوتبال آماده میکند. همچنین با روشن کردن ویژگیهایی که بازیکنان در آینده به آنها نیاز خواهند داشت، به جذابتر شدن ورزش کمک میکند.
وی افزود: با سطح بیسابقهای از دادههای با کیفیت بالا، مطالعات فنی قادر خواهد بود آنچه در زمین اتفاق میافتد را به شیوهای توصیف، تحلیل و تفسیر کند که کارشناسان فنی و هواداران فوتبال را الهام بخشد. ما نه تنها بیش از هر زمان داده جمعآوری میکنیم، بلکه سعی میکنیم تعادل صحیحی بین تخصص فنی و دادهها برقرار کنیم و نظرات فنی خود را در طول رقابتها به اشتراک بگذاریم.
مطالعات فنی تمام ۱۰۴ دیدار رقابتها را هم از موقعیت تاکتیکی در داخل زمین و هم از جناح عملکرد اختصاصی در شهر میامی تحلیل خواهد کرد.
فیفا همچنین اعلام کرد که اعضای این گروه در هر بازی به ۶ زاویه فیلمبرداری مختلف و هزاران نقطه داده مستقیم دسترسی خواهند داشت و مسئولیت انتخاب بازیکنان برنده جوایز مختلف رقابتها را بر عهده خواهند داشت.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
