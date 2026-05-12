میزان ماندگاری کالاها در گمرک به ۳.۵ روز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد، فرزانه انصاری در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: در مدت جنگ ۴۰ روزه، امکان ترخیص و صدور گواهی انطباق بیش از ۵ میلیون تن کالاهای اساسی به کشور فراهم شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: همچنین در جنگ رمضان با برنامه‌ریزی و تلاش شبانه‌روزی همکاران این سازمان به ویژه در استان‌های مرزی، میزان ماندگاری کالاها از ۷.۵ روز به ۳.۵ روز و برای کالاهای اساسی به ۵۲ ساعت کاهش یافت.

وی افزود: برگزاری ۸ جلسه کمیته مدیریت بحران و اضطرار سازمان و بازدید از بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی با هدف شناسایی مسائل و مشکلات ناشی از جنگ و اتخاذ راهکارهای حمایتی از تولید در حوزه استاندارد با حفظ ایمنی و سلامت، از دیگر اقدامات این سازمان در شرایط جنگی در کشور بوده است.

انصاری به اقدامات سازمان استاندارد اشاره کرد و گفت: اصلاح و به‌روزرسانی رویه‌های ارزیابی می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تولید و تجارت توأم با حفظ کیفیت و سلامت محصولات را در پی داشته باشد.