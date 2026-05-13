به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان در شهر مشهد مقدس در حال برگزاری است. اعضای تیم ملی کشتی آزاد دیشب با حضور در حرم مطهر رضوی به زیارت حضرت امام رضا (ع) رفتند.

قهرمانان کشتی کشور به همراه پژمان درستکار سرمربی این تیم که به عنوان خادمی حرم امام هشتم مفتخر هستند، با حضور در چایخانه حضرتی از زائرین پذیرایی کردند. امیرحسین زارع، کامران قاسم پور، رحمان عموزاد، محمد نخودی، احمد محمدنژاد جوان، میلاد والی زاده، سینا خلیلی، از جمله قهرمانان حاضر در این اقدام فرهنگی بودند.

قرار است در سه وزن ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم انتخابی تیم ملی برگزار شود و امیرمحمد یزدانی و یونس امامی در وزن ۷۴ کیلوگرم، مبین عظیمی و امیرحسین فیروزپور در وزن ۹۲ کیلوگرم و همچنین امیرعلی آذرپیرا و حسن یزدانی در وزن ۹۷ کیلوگرم برای دوبنده تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی در یک انتخابی به مصاف هم بروند و به همین خاطر این ۶ ملی‌پوش در اردوی مشهد که اختیاری بود حضور پیدا نکردند و قرار است حالا در حاشیه مسابقات جام تختی به مصاف هم بروند.