درستکار:نامزدی عنوان مربی سال متعلق به کشتی است/جایگاه کشتی بالاتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان در خصوص نامزدی خود به عنوان بهترین مربی سال ورزش ایران در سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: با توجه به موفقیت‌های ارزشمند کشتی ایران از جمله قهرمانی تیم ملی در رقابت‌های آسیایی، کسب عنوان قهرمانی جهان در مسابقات ۲۰۲۵ کرواسی پس از ۱۰ سال و آن هم یک روز پیش از پایان رقابت‌ها، همچنین قهرمانی در بازی‌های کشورهای اسلامی، از این بابت برای کشتی کشور بسیار خوشحال هستم. اعتقاد دارم این افتخارات تنها متعلق به من نیست و به جامعه بزرگ کشتی ایران تعلق دارد. احساس می‌کنم کشتی ایران در سال‌های اخیر، چه در بخش مدیریتی فدراسیون، چه در کشتی آزاد و فرنگی و چه در زمینه مدال‌آوری و ظهور استعدادها و پدیده‌های جوان، جایگاهی بسیار بالاتر و فراتر از این حرف‌ها پیدا کرده است.



وی درباره انتخابش برای سومین بار به عنوان برترین مربی کشتی آسیا نیز گفت: این انتخاب حاصل روند مثبتی است که در کشتی ایران شکل گرفته؛ روندی که با حمایت فدراسیون کشتی، تلاش تمامی اعضای کادر فنی و همدلی و اتحاد مجموعه تیم ملی به دست آمده است. همکاران من در کادر فنی با تمام توان و به صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند و بازوان توانمند سرمربی هستند. تداوم این روند طی سه سال اخیر باعث شده این افتخار رقم بخورد و بدون تردید خوشحالی من بیش از هر چیز برای جامعه کشتی است، چراکه این موفقیت متعلق به همه اهالی کشتی ایران محسوب می‌شود. در نهایت نیز معتقدم نامزد شدن برای کسب عنوان مربی سال، بیش از هر چیز لطف خداوند بوده که شامل حال من شده است.



درستکار در ادامه درباره روند انتخابی تیم ملی و شرایط تمرینات عنوان کرد: با توجه به اینکه مسابقات قهرمانی جهان، بازی‌های آسیایی و رقابت‌های امیدهای جهان را پیش رو داریم، برنامه‌ریزی‌های کادر فنی در چند گروه مختلف دنبال می‌شود. کشتی‌گیران نیز با توجه به شرایط و برنامه‌های تعیین شده در حال تمرین هستند. اواخر خردادماه در سه وزن مسابقات انتخابی تیم ملی برگزار خواهد شد و فکر می‌کنم این رقابت‌ها از جذابیت بالایی برخوردار باشد. امیدوارم هر کشتی‌گیری که تلاش بیشتری انجام دهد و بتواند بیشترین کمک را به تیم ملی داشته باشد، شایسته حضور در ترکیب نهایی تیم ملی شود.



سرمربی تیم ملی کشتی آزاد خاطرنشان کرد: تمرینات تیم ملی در حال حاضر به میزبانی استان خراسان رضوی و با مشارکت شهرداری مشهد و هیئت کشتی استان، در شهر مقدس مشهد در بهترین شرایط در حال برگزاری است و امیدوارم اتفاقات خوب و موفقیت‌های بزرگی در ادامه پیش روی کشتی ایران قرار داشته باشد.