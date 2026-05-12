به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر در مراسم یادبود عبدالله موحد اسطوره کشتی ایران گفت: من این توفیق را داشتم که با عبدالله موحد رفاقت داشته باشم. با وجود اینکه چندین نسل بین ما فاصله بود اما با او ارتباط داشتم. هر زمانی که به ایران آمد به دیدن او رفتم. او واقعا فوق‌العاده بود و همنشینی با او لذت بخش بود. همانگونه که امامعلی حبیبی فوق‌العاده بود، موحد نیز به گونه دیگری فوق‌العاده بود. او انسانی خودساخته در حوزه‌های فنی، ادبیات، شعر، سیاست و سایر موارد بود. صحبت با او باعث می‌شد تا گذر زمان از یاد برود.



رئیس فدراسیون کشتی در مورد بازسازی خانه کشتی و همچنین فیلمی که از او در زمان بمباران در دفتر کارش حضور داشت، منتشر شده است، توضیح داد: من هر جا می‌روم، جنگ فروکش می‌کند. وقتی می‌خواستم به سوریه بروم، جنگ بود اما تا رسیدم جنگ تمام شد. شاید چون گناهکارم، اتفاقی برایم نمی‌افتد. چهل روز سمت کمپ تیم‌های ملی مورد اصابت چندین هزار ترکش و موشک قرار گرفت. هزینه‌ها برای بازسازی تمامی محل‌های تخریب شده، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان شده است در حالی که ما ۳۰۰ میلیارد برآورد کرده بودیم.البته این‌ها مقابل کاری که مردم ایران می‌کنند و شهدایی که می‌دهیم، چیزی نیست.



وی گفت: من در فیلمی که منتشر شد در دفتر کارم بودم و مشغول تلفن صحبت کردن بودم که بمباران شد. در این ۴۰ روز فدراسیون و اطرافش با حدود ۱۵۰ موشک مورد حمله دشمنان قرار گرفت. بیشترین صدمه را فدراسیون کشتی دید.



رئیس فدراسیون کشتی تأکید کرد: ما می‌خواستیم آقای موحد را به ایران بیاوریم و او را در خاک وطنش خاک کنیم چون او متعلق به همه مردم است. حتی گفتیم هزینه‌اش را هم تقبل می‌کنیم، حتی هماهنگ کردیم که قطعه جدیدی به نام، نام آوران برای کشتی‌گیران تهیه کنیم اما در نهایت این کار ممکن نشد. زندگی نامه او را به صورت کتاب با کمک همسرش جلو بردیم. امیدوارم خداوند به همسر او هم شفای عاجل عنایب کند. او واقعا در هر دوره‌ای مظلوم واقع شد. من توفیق داشتم از جوانی شاگرد او بودم.



دبیر عنوان کرد: متأسفانه افرادی با جعل نام من، اقدام به راه‌اندازی صفحات مختلف کرده‌اند. بار دیگر رسماً اعلام می‌کنم که تنها صفحه من در شبکه اجتماعی ایکس با آدرس (Alireza---Dabir) فعال است. کسانی که با نام من صفحه می‌سازند و خود را "انقلابی" جا می‌زنند، قطعاً انقلابی نیستند. آنها افرادی هستند که جاسوس هستند و احتمالا از ایران اینترنشنال یا شبکه من و تو هستند وگرنه یک آدم متدین و انقلابی هرگز هویت دیگری را جعل نمی‌کند. این افراد یا جاسوس هستند یا عامل شبکه‌هایی که با مردم ایران دشمنی دارند. اگر کسی مرد است، با نام و هویت خودش فعالیت کند.