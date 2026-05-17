مراد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به لغو محدودیتها و بازگشت روسیه و بلاروس به مسابقات کشتی گفت: با اعلام اتحادیه جهانی کشتی محدودیت روسها برای حضور در مسابقات کشتی برطرف شد و امسال در مسابقات جهانی رقابت بسیار دیدنی بین تیمهای کشتی آزاد ایران، آمریکا و روسیه خواهد بود. البته در این چند سال که روسیه از حضور در میادین محروم بود، کشتیگیران به صورت انفرادی با سایر کشتیگیران رقابت میکردند بنابراین لغو محدودیتها در مسابقات انفرادی تغییری ایجاد نکرد.
وی ادامه داد: ولی با توجه به اینکه روسها در مسابقات تیمی به دلیل محدودیت نمیتوانستند حضور پیدا کنند همین موضوع انگیزه آنها را کم کرده بود. اما حالا با توجه به اینکه محدودیت برداشته شده و میتوانند در رقابتهای تیمی هم شرکت کنند بنابراین انگیزه بالایی پیدا خواهند کرد و با تمام توان به میدان خواهند رفت. رقابت اصلی در کسب عنوان تیمی است که خود به خود باعث میشود کشتیگیران روس با انگیزه بالاتری به میدان بروند.
کارشناس کشتی آزاد درباره ترکیب تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی گفت: ترکیب تیم برای مسابقات جهانی تا حدودی مشخص است، اما رقابت اصلی بین ۳ وزن ۷۴، ۹۲ و ۹۷ کیلوگرم است. یونس امامی و امیرمحمد یزدانی در وزن ۷۴ کیلوگرم باید برای دوبنده تیم ملی با یکدیگر رقابت کنند.
وی گفت: قطعا رقابت بین این دو نفر بسیار حساس خواهد بود. آخرین باری که این دو به مصاف هم رفتند در مسابقات جام تختی سال گذشته بود که امیرمحمد موفق به شکست یونس امامی شد. در وزن بعدی که انتخابی برگزار میشود ۹۲ کیلوگرم است که امیرحسین فیروزپور و مبین عظیمی برای دوبنده تیم ملی باید به رقابت با یکدیگر بپردازند. آنها ۶ سال است که با همدیگر رقابت میکنند و چند باری امیرحسین پیروز شده اما دو بار آخر مبین توانسته فیروزپور را شکست دهد.
محمدی عنوان کرد: البته امیرحسین فیروزپور در لیگ شرایط خوبی نداشت و از تمرین دور بود. قطعا شرایط او در انتخابی تیم ملی متفاوت است و با لیگ کاملا فرق میکند. فیروزپور سال گذشته کشتیگیر تیم ملی بوده و مدال جهانی گرفته و از این حیث نسبت به حریف برتری دارد، اما نتیجه کشتی قطعا روی تشک مشخص خواهد شد.
کارشناس کشتی آزاد همچنین بااشاره به انتخابی بین حسن یزدانی و امیرعلی آذرپیرا عنوان کرد: قطعا انتخابی وزن ۹۷ کیلوگرم و جدال حسن یزدانی با امیرعلی آذرپیرا برای دوبنده تیم ملی از اهمیت بیشتری برخوردار است.حسن به دو وزن بالاتر آمده و بعد از اینکه در رنکینگ کرواسی به میدان رفت در هیچ مسابقه بینالمللی دیگری شرکت نکرد. قطعا همه علاقمندان به کشتی منتظر هستند که رقابت بین این دو نفر را ببینند. قطعا یزدانی در این مدت در وزن ۹۷ کیلوگرم جا افتاده و رقابت بین این دو نفر بسیار دیدنی خواهد بود.
محمدی تأکید کرد: من اهل مازنداران هستم و قطعا دوست دارم حسن یزدانی بتواند صاحب دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی شود،اما واقعیت این است که هیچ چیزی قابل پیشبینی نیست. امیرعلی آذرپیرا در این وزن عملکرد خوبی داشته و مدال جهانی و المپیک در کارنامه خود دارد. درست است که او در مسابقات قهرمانی آسیا مقابل آرش یوشیدا خوب ظاهر نشد اما یکی از مهرههای خوب کشتی آزاد است و نباید او را نادیده گرفت. بنابراین همه چیز روی تشک کشتی مشخص میشود و باید دید در این رقابت انتخابی کدام کشتیگیر پیروز میدان خواهد شد.
کارشناس کشتی آزاد تأکید کرد: امسال مسابقات جهانی از حساسیت بالایی برخودار است؛ با توجه به فاصله کمی که بین بازیهای آسیایی ناگویا و مسابقات جهانی است قطعا کار برای کادر فنی هم سخت خواهد شد. امسال اولین سالی است که ابتدا بازیهای آسیایی ناگویا و پس از آن مسابقات جهانی برگزار میشود بنابراین کادر فنی باید دو تیم آماده کند. حضور روسها در مسابقات جهانی هم کار را برای کشتی ایران سختتر خواهد کرد و رقابت بین سه مدعی کشتی ( ایران، آمریکا و روسیه) سختتر خواهد بود.
