مهدی بوشهریان، مدیرعامل نشر ستاک، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره حضور این مجموعه در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران اظهار کرد: انتشارات ستاک امسال با بیش از ۸۰ عنوان کتاب در نمایشگاه مجازی حضور دارد. تازهترین آثار این نشر شامل «موکب ترکیب» به کوشش امیرحسین مدرس، «حزب تکنفره» با ترجمه پریسا ابنیامینی و «گلدا اینجا میخوابید» با ترجمه مهدی مرادی است که از جمله آخرین آثار منتشرشده این مجموعه پیش از آغاز نمایشگاه به شمار میروند.
بوشهریان با اشاره به شرایط صنعت نشر در ماههای اخیر افزود: شرایط خاص کشور، قطعی اینترنت و افزایش شدید بیمنطق قیمت کاغذ باعث شد امکان تولید آثار چاپ اول ویژه نمایشگاه امسال برای ما فراهم نشود. به همین دلیل انتشار برخی آثار جدید را به زمان مناسبتری موکول کردیم.
مدیرعامل انتشارات ستاک درباره تولید آثار مرتبط با تحولات اخیر و موضوع جنگ گفت: با توجه به فاصله زمانی کوتاه از رخدادهای اخیر و شهادت رهبر انقلاب، هنوز فرصت کافی برای پژوهش و نگارش اثری دقیق و مستند فراهم نشده است. ما معتقدیم تولید آثار عجولانه نه به نفع مخاطب است و نه به نفع ثبت درست تاریخ؛ به همین دلیل فعلاً کتابی با این مضامین در غرفه نشر ستاک عرضه نشده است.
وی در ادامه درباره برنامههای این انتشارات برای ارتباط با مخاطبان در نمایشگاه مجازی توضیح داد: با توجه به محدودیتهای ارتباطی و قطعی اینترنت، تلاش کردیم بیشتر به شیوههای سنتیتر و بسترهای در دسترس تکیه کنیم. تمرکز اصلی ما روی کانال انتشارات در پیامرسانهای بومی است و در این فضا برنامههایی مانند معرفی روزانه کتاب با تخفیف ویژه نمایشگاه و پاسخگویی مستقیم به مخاطبان را دنبال میکنیم. همچنین از طریق پیامک و شبکههای ارتباطی موجود نیز اطلاعرسانی آثار انجام میشود.
بوشهریان درباره استفاده از المانهای ملی و نمادهای مرتبط با ایران در فضای تبلیغاتی این نشر نیز گفت: انتشارات ستاک فروشگاه فیزیکی ندارد و در نمایشگاه مجازی نیز زیرساخت گستردهای برای طراحی فضای بصری از سوی ناشران پیشبینی نشده است. با این حال تلاش کردهایم در صفحههای مجازی انتشارات از نمادهای ملی و پرچم ایران در طراحی بنرها و محتوای معرفی آثار استفاده کنیم.
وی در پایان درباره شعار تکراری نمایشگاه کتاب امسال اظهار کرد: ما در انتشارات خودمان ترجیح میدهیم بیش از شعارها، روی محتوا و ارتباط با مخاطب تمرکز کنیم. امیدواریم این شعارها در عمل به ارتقای کیفیت برگزاری نمایشگاه و بهبود وضعیت کتاب و کتابخوانی منجر شوند، نه اینکه صرفاً در حد تکرار باقی بمانند.
