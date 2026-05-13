به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، در یک گزارش رسمی منتشر شده از سوی دفتر ناظر کابینه رژیم صهیونیستی آمده است، توان این رژیم در تولید سلاح و همچنین ذخایر تسلیحاتی آن به دلیل جنگ های پی در پی از هفت اکتبر تاکنون کاهش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، وابستگی روز افزون به واردات سلاح دسترسی ارتش به ذخایر لازم در میادین درگیری را محدود می کند. با وجود سرمایه گذاری میلیاردی در زیرساخت های تولید سلاح اما توان تولیدی صنایع نظامی در رژیم صهیونیستی آسیب دیده است.

در این گزارش آمده است، برخی از خطوط تولید قدرت خود را به صورت کامل از دست داده و برخی دیگر به دلیل تمایل تل آویو به خرید مواد خام ارزان تر از خارج و عدم تأمین نیازهای صنایع داخلی تضعیف شده اند.

بر اساس این گزارش، بازسازی توان تولیدی این واحدها به سرمایه گذاری های سنگین و دوره زمانی طولانی نیاز دارد که باعث شده رژیم صهیونیستی در سایه جنگ های متوالی در وضعیت شکننده ای قرار بگیرد. کمبود برخی تجهیزات جنگی باعث کاهش انجام عملیات ها در جبهه های مختلف شده است. جنگ های صورت گرفته یکی از عمیق ترین نقاط ضعف نظامی رژیم صهیونیستی را برملا کرد؛ محدودیت در ورود به جنگ های طولانی مدت بدون حمایت های خارجی مستقیم در زمینه دریافت سلاح و مهمات. درگیری های طولانی مدت با نیروهای مقاومت در غزه، حزب الله، ایران و یمن بخش بزرگی از ذخایر نظامی رژیم صهیونیستی را مصرف کرده است.